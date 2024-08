Jihočeši, kteří by v nadcházející sezoně rádi zabojovali o postup do MAXA ligy, přes léto vydatně posílili. Třebíči to ale vůbec nevadilo a dvě minuty před koncem první třetiny už vedla 3:0.

Poté ovšem přešla iniciativa na hokejky domácího souboru a před polovinou zápasu bylo vyrovnáno – 3:3. V následující přetahované měli mírně navrch hokejisté Tábora, kteří se nakonec mohli radovat z těsného vítězství 6:5.

Kouč Horácké Slavie viděl na výkonu svých oveček pozitiva i negativa. „Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas s dobrým pohybem a nasazením. Domácí mají vynikající tým, ale i tak si myslím, že jsme potvrdili kvalitu,“ sdělil pro klubový web Třebíče David Dolníček.

Z porážky velkou vědu nedělal. „Ve třetí třetině jsme udělali pár individuálních chyb, včetně jedné v přesilovce a Tábor dokázal skóre otočit. Nic to ale nemění na tom, že se jednalo o výborný zápas, který nám ukázal další věci, na kterých musíme pracovat,“ komentoval.

Jedna věc jej na čtvrtečním utkání mrzela. „Více než prohra nás mrzí zranění Mihy Štebiha, který musel odstoupit už v páté minutě. Věříme ale, že to nebude nic vážného,“ dodal Dolníček.

Po víkendu už se hokejisté Horácké Slavie přesunou na led do Moravských Budějovic, který bude, při probíhající rekonstrukci jejich domovského stánku, následující dvě sezony jejich dočasným azylem. V úterý 20. srpna zde od 18.00 vyzvou v dalším přípravném duelu béčko Pardubic.

TÁBOR – TŘEBÍČ 6:5

Branky a nahrávky: 18. Prášek (Milfait), 28. Plášil (Dančišin), 30. Prášek (Zadražil, Suchánek), 44. Severa (Plášil), 51. Svoboda Matěj (Dančišin), 59. Dančišin (Svoboda, Milfait) - 9. Kroupa (Psota), 11. Jaša (Kuba), 18. Böhm (M. Svoboda, Michálek), 45. Bittner (Vodný, Furch), 55. Bittner (Malý). Rozhodčí: Šperl - Jílek, Tuháček. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:2. Diváci: 650. Třetiny: 1:3, 2:0, 3:2. Horácká Slavia Třebíč: Bizoň (30. Schanttinger) - Štebih, Mareš, Böhm, Furch, Vodička, A. Svoboda, Kroupa, Malý, Bttner, Psota, Dočekal, Vodný, Michálek, Boltvan, Kuba, Jaša, Michalčuk, M. Svoboda, Brož.