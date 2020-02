Bývalý brankář Moravských Budějovic v EBEL chytil šanci za pačesy

V minulém ročníku putoval v půlce ledna až do druholigových Moravských Budějovic a zdálo se, že jeho hokejový vývoj zakrněl. Jenže právě v dresu Žihadel naplno prokázal svůj talent. Brankář Dominik Groh napomohl k senzační jízdě podceňovaného celku až do kvalifikace o postup do první ligy a v létě přišla nabídka od znojemských Orlů hrajících EBEL. A jedenadvacetiletý gólman i v elitní rakouské lize chytil šanci za pačesy.

Zprvu jen příležitostně zaskakoval za neotřesitelnou jedničku Teema Lassilu. Jenomže z posledních jedenácti duelů nastoupil mezi tři tyče hned devětkrát od úvodních minut. „Jsem hrozně rád za takovou důvěru. I pro tým je lepší, když vše neleží jen na jednom brankářovi. Myslím, že jsem svou roli zvládl a nezklamal. Soutěž je skvělá,“ povídá rodák z Vrchlabí. Dohromady zatím nastoupil do patnácti partií za Orly a ve statistice úspěšnosti zásahů má o necelé dvě procenta lepší bilanci než finský gólman Lassila. Orli v nadstavbě tápou. V Dornbirnu ztratili závěr Přečíst článek › V kvalifikační nadstavbě se bude tandem pravděpodobně pravidelně střídat. Zatímco Groh chytal první duel v pátek proti Fehérváru, který Orli prohráli 2:3 v prodloužení, Lassila dostal šanci o dva dny později v Dornbirnu. Znojmo zase padlo v prodloužení, tentokrát 1:2. „Jsem mladý kluk a musím být připravený na všechno. O tom, kdo bude zrovna chytat, se dozvídáme vždy den předem,“ přibližuje Groh. S parťákem z Finska si rozumí Ačkoliv je o patnáct roků mladší než jeho brankářský parťák, se zkušeným Finem si rozumí. „Tím, že má o tolik víc roků než já, jsou naše brankářské styly odlišné a po hokejové stránce si od něj nemám moc co vzít. Ale dost si rozumíme lidsky. Je to výborný člověk. Hlavně si toho spoustu odnáším z jeho příběhů. V kariéře zažil hodně a byl úspěšný,“ říká Groh na adresu mistra světa z roku 2011. Povahově jsou znojemští maskovaní muži odlišní. Lassila naplňuje do puntíku představu o flegmatickém a na emoce skoupém Seveřanovi, Groh umí znojemské fanoušky zaujmout třeba originální děkovačkou. „Baví mě také oslavovat góly, zaraduju se a vnitřně mě to vyburcuje,“ líčí Groh. Orli doma padli v prodloužení Přečíst článek › V rakouské lize si zvyká také na pořádný zápřah. EBEL je totiž známá jako soutěž, která přeje především ofenzivám. „Je to tady pořádný fičák a pecka. Aspoň nevychladnu. Nebyl snad zápas, ve kterém na nás mířilo méně než třicet střel,“ směje se. Jeho počin z lednového klání proti Innsbrucku málem obletěl hokejový svět. Groh vstřelil při výhře svého týmu nad Innsbruckem 4:2 gól přes celé hřiště do prázdné brány. Platit ovšem nemohl, protože puk doplachtil za čáru až po uplynutí hrací doby. „Občas to na tréninku zkouším, než Lassi vyjede na led. Mám za cíl se jednoho dne prosadit,“ zmiňuje Groh. V těchto dnech však mnoho důvodů k radosti nemá. Orli tonou v krizi. Z posledních deseti zápasů vyhráli jen dva. V tabulce nadstavby jsou čtvrtí o bod za poslední postupovou příčkou Fehérváru. „Doplácíme na velkou marodku, která je citelná v tak úzkém kádru, jaký máme. Věřím, že se ještě semkneme,“ říká znojemský talent. Dominik Groh Narozen: 20. března 1998 Post: brankář Číslo dresu: 98 Bývalé kluby: Mladá Boleslav, Prostějov, Ústí nad Labem, Moravské Budějovice Statistiky v této sezoně: Počet zápasů: 15 Procentuální úspěšnost zásahů: 91 % Průměr obdržených branek: 3,14

