Hokejová Dukla jede ven. O další body se bude lídr hokejové Chance ligy prát v rámci dvacátého kola na ledě lepšícího se Ústí nad Labem. Středeční mač startuje v 18 hodin.

Jihlavští hokejisté (v tmavém) vyrazí ve středu na zápas do Ústí nad Labem. Cílem lídra jsou samozřejmě tři body. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Jihlavští hokejisté si chtějí na severu Čech vzít zpět body, které ztratili v sobotu doma s Benátkami. „Jedeme to tam odčinit,“ potvrdil asistent trenéra Karel Nekvasil, který ale neočekává, že by dvanácté Ústí body darovalo. „Víme, že to nebude jednoduché. Oni teď hrají dobře, potvrzují to i jejich výsledky. Chceme se na ně co nejlépe připravit, abychom tam uspěli,“ doplňuje.