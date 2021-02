Havířov, Benátky nad Jizerou, Ústí nad Labem, Kadaň, Sokolov, Kolín a naposledy Šumperk. Tihle soupeři za posledních šestnáct dní poznali letošní sílu hokejistů Horácké Slavie. Pravda, jsou to všechno sice týmy, které se pohybují ve spodních patrech tabulky, ale i takové mače bývají někdy zrádné.

A proto i tato sedmizápasová vítězná série, která přinesla dvacet z jednadvaceti možných bodů, se musí ocenit. „Samozřejmě i ten pohled do tabulky potěší,“ přiznal hned po středeční mači trenér bílých hvězd Jaroslav Barvíř, který ovšem vzápětí euforii trochu také zkrotil. „My chceme ale sbírat body dál, v každém zápase. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, protože teď by nás měly čekat těžší soupeři,“ směřuje kouč svůj pohled na nejbližší duel, kterým bude sobotní domácí šlágr kola s vedoucím Vrchlabím.

Nicméně je potřeba se ještě vrátit k tomu poslednímu, a ten byl v podání Třebíče hodně povedený. Šumperk neměl nárok, vyfasoval osm gólů a zapsal šestou porážku v řadě. „Radost samozřejmě máme, jak to kluci zvládli, protože tohle jsou strašně těžké zápasy na koncentraci. A hlavně čeho si ceníme, že jsme celý zápas měli pod kontrolou. A když soupeř využil některých našich okének, podržel nás Honza Mičán, který dostal důvěru po delší době. I za to jsme rádi,“ hodnotil spokojený kouč.

Tomu vykouzlila úsměv na tváři i další příjemná věc. V týmu není jen jeden nebo dva kanonýři, myšleno Bittnera a Šťovíčka, ale mnohem více hráčů, kteří umí dávat góly. Po středě přesněji osm, jelikož pod každou brankou se podepsal někdo jiný. „I tohle nás samozřejmě těší, že to není jen na dvou nebo třech hráčích,“ podotkl Barvíř. „Ta výhra byla zasloužená, protože jsme hráli dobře na kotouči a to sebevědomí kluků bylo cítit,“ doplnil.

Horácká Slavia ale možná i nechtěně zápas od zápasu prozrazuje svůj úspěšný recept. Alespoň co se týče posledních tří utkání je jasné, kdy nastává zlom. A to hned v prvním dějství. Proti Sokolovu tři branky, s Kolínem také tři rychlé góly a ve středu dokonce čtyři trefy během úvodní třetiny.

Trenér Barvíř ale odmítá, že by to byl záměr a jeho svěřenci měli za úkol na soupeře vletět. „To je spíše shoda náhod,“ tvrdí s úsměvem. „Ale jsme rádi, že tu první třetinu dokážeme odehrát takhle dobře a pak můžeme hrát klidněji,“ uzavírá kouč třebíčských hokejistů.