Hrající majitel kladenských Rytířů Jaromír Jágr měl jasný cíl, posunout svůj klub mezi elitu, což se mu nakonec povedlo. Ale že to bude takhle trnitá cesta, to nečekal.

I proto si hosté z Vysočiny vysloužili od takřka padesátileté legendy pochvalu. „Je potřeba dát Jihlavě kredit,“ hlásil ještě na ledě po rozhodující výhře 5:2 unavený Jágr. „Čekal jsem, že to zvládneme lépe než v sedmém zápase, ale oni nás doma dvakrát překvapili. Hráli jinak, uvolněně, opravdu dobře. Proto jsme s nimi doma měli problémy,“ uznal, že to byla těžká dřina.

Dukla opravdu ukázala obrovskou vůli. „I dneska za stavu 4:0 nám zatápěli. Nám se povedl začátek, jeden, dva, tři góly. Tohle nečekali a byl to klíčový moment. Kdybychom to udrželi na 4:0 do konce třetiny, tak by to byl jiný zápas. Ale takhle byli zpátky, a za stavu 4:2 měli přesilovku pět na tři. Kdyby dali třetí branku, možná bychom prohráli,“ uvažoval ve čtvrtek večer Jaromír Jágr.

Chvála na jihlavskou stranu šla i z úst Tomáše Plekance. „Chtěl bych Jihlavu vyzdvihnout, hrála opravdu skvěle. Bojovala. Hráči za Ujčou (Viktorem Ujčíkem – pozn. autora) jdou, perfektně bránili, chytali střely, měli skvělého gólmana,“ prohlásil kapitán Rytířů.

A do třetice obdiv před prací hráčů Dukly. „Bylo to hrozně těžký. Smekám před nimi,“ říkal Nicolas Hlava, který vedoucí brankou nasměroval svůj tým k rozhodující výhře. „Kolik pochytali střel. Myslím, že měli nějaké potlučené hráče. Přesto nastupovali a chtěli nám pochytat každou střelu. Celý tým předvedl skvělý výkon. Nemají se za co stydět. Když si vzpomenu, jaké měli problémy během sezony, a že hráči museli chodit do práce. Ukázali charakter tehdy i teď v play-off,“ uznal.

Díky vítězství a postupu do extraligy měl Hlava skvělou náladu, přesto na adresu Jihlavy poslal ještě pár pochvalných slov. „Patří jim díky, že jsme mohli sehrát takovou sérii. Oproti sérii s Porubou se to vůbec nedá srovnat. Tohle bylo správné play-off, opravdu vyhecované. Mezi kluby, mezi diváky, ale i mediálně. Byl tam správný šrumec. Jak říkám, musíme vyjádřit respekt a pogratulovat jim k povedené sezoně,“ pokračoval kladenský útočník.

Ten byl rád, že u sedmého duelu mohlo být pár stovek fanoušků. „Bylo to parádní. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přišli. Klobouk dolů i před fanoušky z Jihlavy. Přeci jen ty testy nejsou levné. Aby se dostali na hokej, tak si asi museli vzít i volno v práci,“ uzavřel Nicolas Hlava.