Přestože si fanoušci kvůli koronavirovým opatřením na své nepřišli, jejich oblíbený tým se činil. Ze šestnácti odehraných zápasů, které rozklížila více než měsíc a půl dlouhá přestávka, jich dovedl jihlavský výběr jedenáct do vítězného konce. Prohrál tedy pětkrát, z toho jen třikrát nezískal ani bod. Třiatřicet bodů a první místo potvrzují ambice Dukly.

Potvrzují to i další čísla. Tak třeba dvanáctkrát otevřela Dukla v utkání skóre. V přesilových hrách je druhá nejúspěšnější, dala v nich devatenáct branek, což znamená, že proměnila každou čtvrtou. Na druhou stranu, v početních výhodách si nehlídá zadní vrátka, inkasovala v nich šestkrát!

Jihlavským střelcům kraluje Jiří Fronk, který zacílil přesně devětkrát. Nejlepším nahrávačem je s dvanácti asistencemi Matěj Pekr, který se společně s prvně jmenovaným dělí o prvenství v kanadském bodování.

Dost však bylo statistik, které jsou pro jihlavské hráče velmi dobré. Trenéra Viktora Ujčíka ale rozhodně neukolébají. „Jsme rádi, že jsme v tabulce vysoko, ale je to jedna strana mince. Druhá je taková, že tam byly zápasy a momenty, které se nám hrubě nelíbily,“ tvrdí kouč. „Soutěž se momentálně nějakým způsobem vyvíjí, ale z našeho pohledu je mnohem důležitější, jaká bude forma k jejímu konci,“ má jasno.

Ztráta puku

Se svým kolegou Karlem Nekvasilem jsou známi tím, že od svých svěřenců chtějí na hřišti maximum, a hodně aktivní pojetí hry. Důraz, agresivita a útočné choutky, ale také důležitá práce dozadu a rychlý návrat po ztrátě puku. „Na tom musíme dál pracovat. Ten systém do kluků dostat. Když to budou dělat, budou úspěšní,“ věří Ujčík, jehož tým třeba v posledním utkání na Kladně předvedl pravý opak. „Když se nedaří, a ještě se začnou vymýšlet zbytečné věci, je to na škodu. Třeba nám ale tahle porážka může pomoci a my se vrátíme k té naší hře,“ přeje si.

K tomu by měla posloužit i další pauza, která na jednu stranu radost nedělá. „Vždycky je lepší, když se hraje,“ reaguje bývalý skvělý hokejista. „Ale bereme to jako fakt a tenhle čas nám alespoň umožní některé kluky poslat do extraligových klubů. Pár jich bude dál v zápasovém zatížení a je dobře, že si vyzkouší vyšší soutěž. Osahají si to a třeba to nasazení a rychlost pak přenesou i do naší hry,“ hledá pozitiva.

Dalším je i to, že od uplynulého týdne si hráči „oživí“ fyzický fond. „Chceme hlavně dobře potrénovat, abychom byli dobře připraveni na zbytek sezony,“ potvrzuje trenér jihlavských hokejistů, kteří dostali po posledním utkáním den volna. Od čtvrtka do zítřka si ale pořádně máknou. „Absolvujeme takový pětidenní mikrocyklus, kde se zaměříme na objem. Bude to hodně o bruslení a posilovně,“ přibližuje Viktor Ujčík, který od středy do pátku pošle hráče domů, aby si užili Vánoce.

A po návratu jim „lahůdku“ trenéři naservírují znovu. „Čeká je to samé. Bude to bolet, to je nám jasné. Ale když k tomu kluci dobře přistoupí, mohou z toho čerpat až do konce sezony. Sami ví, že když se dobře bruslí, hraje se lépe,“ přidal kouč, který dá hráčům volno na Silvestr a Nový rok. „Od druhého to půjde směrem k zápasům,“ dodal Ujčík.