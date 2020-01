Ve slovenské metropoli potvrdili svou dominanci, protože potvrdila svou loňskou nadvládu. To přejela konkurenci v České republice i na Slovensku. O to větší úspěch je, že o prvním letošním víkendu se tak stalo na společném šampionátu. Dobré jméno „rybníkářů“ na Vysočině pak zvýraznily žďárské Starý pušky (Miroslav Bukáček, Petr Janda, Pavel Pelán, Jiří Plachý a Aleš Stoček), které s vítěznými Captains prohrály v semifinále.

Pro nové lídry to je velmi příjemný zápis, protože si připsali v Bratislavě celkem už 38. vítězný zápas v řadě. Před nimi pak čeká další velká výzva – obhajoba titulu mistra světa na kanadském jezeře Roulston. „Samozřejmě chceme, aby to cinklo znovu. Bude to asi ale těžší,“ připouští lídr týmu Petr Lainka.

Ten pak stále připomíná ryzí amatérismus týmu. „Já studuji na univerzitě v Olomouci, ostatní kluci pracují. Takže sladit všechno dohromady není jednoduché,“ připomíná Lainka za skvělou náměšťskou partu, která se v soutěžních zápasech realizuje v krajské soutěži případně v přeboru za sousední Velké Meziříčí.

V zámoří by rádi Captains potvrdili českou dominanci z posledních dvou let. Předloni triumfovaly právě žďárské Staré pušky. Ty se však prý do Kanady letos nechystají. Důvod? „Věk nás už dostihl. Fyzicky je to hrozně náročné,“ nechal se slyšet za smíšený žďárský tým Jiří Plachý.