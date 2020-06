S novým koučem Romanem Mejzlíkem se prvoligový výběr Horácké Slavie sžil dobře. „V tom není problém. Letní příprava probíhá tak, jak byla nastavená,“ komentuje Michal Vodný, který před týdnem oslavil devětadvacáté narozeniny.

A nastavená je tak, že se hráči pokaždé pořádně zapotí. „Vždycky je toho v létě hodně. Letos to bylo o týden zkrácené, vlastně jsme měli ještě jeden týden individuální, ale to jsme dělali s klukama věci, co jsou potřeba. Podle mě tratní na fyzičce nebudeme,“ myslí si útočník hvězd, který se cítí dobře. „Mě taková tvrdá příprava spíš prospívá. Už jsem se připravoval před ní. Cítím se lépe než jindy,“ doplňuje.

Tréninkové náplně třebíčské hokejisty nenudí. Do drilu se vejdou i nějaké ty hry. „Je to pestré,“ potvrzuje Vodný. „Základ je posilovna a běhání, do toho to doplňujeme spinnigem a TRX, hraje se basket,“ přibližuje a nadhodí i úterky, které hodně bolí. „To jsou běhy do kopců, potažmo do schodů. Tam se trochu koušeme, ale dá se to zvládnout. Není to tak, že by nás trenéři zrušili na týden. Dávkují to rozumně,“ dodává.

V podobném duchu pojede Horácká Slavia ještě do konce příštího týdne a znovu se sejde 20. července. „To nás ještě týden, potažmo dva, čeká suchá, než půjdeme na led. To pro nás bude psychicky horší, protože už tam máte vidinu toho ledu. Na něj se všichni těšíme, přece jenom nás to tam baví nejvíc,“ reaguje Michal Vodný.

A kde bude trávit dovolenou? „Mě koronavirus nezasáhl skoro vůbec. Já dovolenou trávím v drtivě většině doma, ale ženu a děti do Španělska pošlu. Oni tam poletí, když už my budeme končit suchou nebo půjdeme na led,“ uzavírá.