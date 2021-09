„Pro nás to byl velmi těžký zápas. Po prvním inkasovaném gólu na nás padla nervozita, ze které jsme se postupně dostávali. Tým ale chtěl hrát a vítězství strhnout na svoji stranu. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě,“ sdělil asistent trenéra Třebíče Jaroslav Barvíř.

Na premiérovou branku nové sezony nečekala v Třebíči více než pětistovka diváků na tribunách dlouho. V sedmé minutě hry Vrdlovec nabil zpoza branky kapitánu Trávníčkovi, který poslal kotouč do horní poloviny Jekelovy klece a Ústí nad Labem se ujalo vedení.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.