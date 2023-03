Hodně dlouhý sobotní večer se odehrával především podle not soupeře. Hokejisté Třebíče prohrávali v prvním semifinálovém duelu Chance ligy na domácím ledě se Zlínem už od šesté minuty a v deváté minutě se hra na víc než hodinu zastavila kvůli dírám v ledu. Duelu hrozil předčasný konec. Zápas přece jen pokračoval a k vítězství 4:3 dokráčel Zlín. Druhý zápas série je na programu v neděli od půl šesté večer znovu v Třebíči.

Hokejisté Třebíče (v červenomodrém dresu) v prvním zápase semifinále prohráli se Zlínem. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Ještě před neplánovanou víc než hodinovou pauzou otevřel skóre zápasu i série hostující Zdeněk Sedlák, který se šikovně protáhl před třebíčského brankáře Pavla Jekela. V deváté minutě se kvůli dírám na ploše duel přerušil a už to vypadalo, že utkání bude předčasně ukončeno, zápas však přece jen pokračoval.

A návrat do něj lépe vyšel hostům, v devatenácté minutě se zblízka prosadil Dominik Luža. Zkraje druhé části mohli domácí vstřelit kontaktní branku, ale svou přesilovku nevyužili. Naopak po skončení početní nevýhody se prosadili hosté, když při rychlém protiútoku přihrál Denis Kindl puk na ujíždějícího a volného Petra Mrázka, který zblízka překonal zlínského gólmana Daniela Hufa.

Domácí brankáře hostí poprvé překonali až v následné přesilové hře. Ve 35. minutě se prosadil Matěj Novák. Hosté ale brzy zase odskočili do trháku. Petr Kratochvíl se sice nejprve v samostatném úniku neprosadil, ale nedlouho poté při kombinaci už se puk do jeho brusle odrazil do brány.

Třetí část Třebíči vyšla a ještě dokázal zdramatizovat utkání. Ve 48. minutě se od brusle Matyáše Svoboda dostal puk za Hufova záda. V předposlední minutě se poté postaral o zápletku produktivní třebíčský forvard Martin Dočekal. Hosté už ale další drama nepřipustili a připsali si první bod v sérii.