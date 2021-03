Pondělní bitva mezi Slaviemi byla zcela jiná než tři předešlé, v nichž padlo dohromady pouze osm branek. Včera se totiž skóre měnilo hned sedmkrát! V prvním dějství se ještě střelci drželi na uzdě. K vidění byly jen dva zásahy. Třebíčský Bittner využil přesilovou hru a totožný kousek se povedl i domácímu Kružíkovi.

Divoké bylo až prostředním dějství, které nakonec rozhodlo. Navrch v něm měla produktivnější Slavia. Do trháku jí poslala šikovně schovaná rána Vampoly a následně Třebíč pykala, když propadla v defenzivě. Rychlý brejk zakončený krásným ťukesem a střelou Vlčka do odkryté branky znamenal vedení 3:1. Nicméně zpět do hry dostal celek z Vysočiny při hře čtyř proti čtyřem Šťovíček, který obral na obranné modré o puk Šteinera a svůj únik zakončil kličkou do bekhendu.

Nutno podotknout že zápas byl hodně emotivní, takže za katr se šlo několikrát kvůli hrubosti. A jelikož v závěru třetinu neudržel nervy na uzdě hostující Chalupa, dostali Pražané početní výhodu. Z ní pramenila čtvrtá branka z hole Nováka.

Třebíčští trenéři reagovali a po druhé pauze už mezi tři tyče nevyjel Jekel, nýbrž Mičán. Měl to být impulz, který Horácké Slavii pomůže k zdramatizovaní. A jelikož devět minut před koncem dokázal zamést puk, po nepřehledné situaci před Michajlovem, do branky Krliš, bylo drama na světě!

Hosté se bezhlavě vrhli do útočení a na jejich hře byla vidět ohromná snaha skóre dorovnat. Bohužel další trest, navíc pětiminutový, který schytal Tejnor, je připravil o možnost nápor vygradovat. Po něm šel navíc za hrubost na trestnou i Psota, a tak si Pražané vedení zkušeně pohlídali.

Předkolo play-off Chance ligy

SLAVIA PRAHA - TŘEBÍČ 4:3

Branky a nahrávky: 12. Kružík (Bednář, Kafka), 23. Vampola (Doležal, Šteiner), 27. Vlček (Poletín, Kružík), 40. Novák (Bednář, Kafka) – 10. Bittner (Psota, Nedbal), 32. Šťovíček, 52. Krliš (Bittner, Psota). Rozhodčí: Pilný, Souček – Hnát, Šimánek. Vyloučení: 7:9. Využití: 2:1. Třetiny 1:1, 3:1, 0:1. Slavia Praha: Michajlov – Duda, Sedlák, Jeřábek, Říha, Krejčí, Novák, Veber – Kafka, Vampola, Kuťák – Pšenička, Bednář, Šmerha – Vlček, Poletín, Kružík – Ondráček, Šteiner, Doležal. Třebíč: Jekel (41. Mičán) – Chalupa, Nedbal, Tejnor, Zukal, Vodička, Furch – Beránek, Michálek, Ferda – Krliš, Bittner, Psota – Šťovíček, Nedvídek, Kratochvil – Křehlík, Malý, Hrubec – Oščádal.

Stav série: 2:2.