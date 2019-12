TABULKA SKUPINY O PŘEDKOLO

1. JIHLAVA 33 14 1 7 11 82:77 51

2. Frýdek-Místek 32 10 6 3 13 102:92 45

3. TŘEBÍČ 33 11 4 3 15 84:90 44

4. Prostějov 33 11 3 5 14 95:113 44

5. Benátky n. J. 32 7 8 2 15 85:106 39

6. Ústí n. L. 33 8 2 5 18 83:124 33

7. Sokolov 33 5 2 1 25 94:140 20

8. Kadaň 33 5 0 2 26 66:146 17

Horácké Slavii opět nevyšly úvody třetin. Baník toho využil, a ve třetí minutě první a ve druhé minutě následující části hry odskočil do dvoubrankového vedení.

K radosti více než tisícovky příznivců však domácí zabrali, slepenými góly v polovině duelu vyrovnali a ve 44. minutě skóre otočili. Jenže záhy nováček opět srovnal, nerozhodný stav udržel do šedesáté minuty, a devět sekund před koncem následného prodloužení dokonal druhý obrat v zápase. „Díky přesilovým hrám jsme se vrátili do zápasu, šli dokonce do vedení, ale po individuální chybě jsme nechali soupeře vyrovnat,“ vadilo trenérovi Třebíče Martinu Sobotkovi.

TŘEBÍČ – SOKOLOV 3:4 pp

Branky a nahrávky: 31. Vodný (Nedvídek, Šťovíček), 31. Vodný (Bittner, Forman), 44. Psota (Forman, Havránek) – 3. Vrána, 22. Vrána (Kovařík), 45. Kverka (Bečvář, Šafář), 65. Zadražil (Přindiš). Rozhodčí: Doležal, Čáp – Král, Kotlík. Vyloučení: 2:7, navíc Kadeřávek (S) 5 minut a DU. Využití: 3:1. Diváci: 1 057. Třetiny: 0:1, 2:1, 1:1 – 0:1. Třebíč: Jekel – Kowalczyk, Forman, Szathmáry, Hlaváč, Jenáček, Čejka – Šťovíček, Nedvídek, Vodný – Psota, Bittner, Havránek – Havlát, Král, Malec – Ferda, Václavek.