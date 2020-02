Třebíč vyhrála v Sokolově. Díky zaváhání Frýdku má už sedmibodový náskok

Na ledě posledního celku nadstavby by se vyhrávat mělo. A přesně to se vyplnilo. Hokejisté Horácké Slavie v 54. kole Chance ligy získali za vítězství 5:2 důležité tři body v boji o postup do předkola play-off. A díky zaváhání Frýdku už mají sedmibodový náskok na nepostupovou příčku.

Hokejisté Třebíče, ilustrační foto | Foto: Deník / Jaroslav Loskot