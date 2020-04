Čtyřiadvacetiletý hokejový forvard Martin Šťovíček je rád, že může pokračovat v dresu Horácké Slavie. „Měl jsem smlouvu na dva roky. Z obou stran byla spokojenost a já počítal s tím, že tady budu dál. Jsem za to rád,“ říká druhý nejproduktivnější hráč Třebíče z uplynulé sezony, který v devětapadesáti utkáních nasbíral za devatenáct branek a osmadvacet asistencí sedmačtyřicet kanadských bodů.

S tímto číslem byl také vcelku spokojený. „Musím říci, že od začátku se mi dařilo. Samozřejmě mohlo být gólů i bodů víc, ale myslím, že se to povedlo,“ reaguje Šťovíček, který si nemohl vynachválit spolupráci s Lukášem Nedvídkem. „My se hodně kamarádili i mimo led. To je podle mě hodně důležité. A pak jsme to přenesli i do hry. Šlapalo nám to,“ těší ho.

Mrzí ho však, že nemohl přidat další body a sezona skončila předčasně. „Byli jsme rozjetí. Vedli jsme nad Slavií dva nula a chyběl nám třetí bod. Ten bychom si doma ujít nenechali. Už jsme se těšili na Budějovice, protože by byl každý zápas u nich i u nás vyprodaný. Je to škoda,“ povídá Martin Šťovíček.

Na druhou stranu bude mít jeho tým na co navazovat v nadcházející sezoně. „Já doufám, že se mi takový rok povede zopakovat. A hlavně, že zůstane co nejvíc kluků. Měli jsme skvělý kolektiv, lepší jsem asi nikde nezažil. I v té první půlce sezony, kdy nebyly tak dobré výsledky, jsme neklesali na náladě. Jen chybělo štěstí v koncovce. Prohrávali jsme těsně o gól. Ale když se to zlomilo, nálada byla samozřejmě mnohem lepší,“ komentuje hokejista, který bydlí v Brandýse nad Labem a rád by si zahrál o soutěž výš. „Teď jsem velmi spokojený v Třebíči. Smlouvu tu mám ještě na rok. A potom se uvidí. Když se bude dařit, třeba nějaká nabídka z extraligy přijde,“ přál by si.

Nyní se prý dostává postupně do zátěže. Ačkoliv od klubu zatím žádné individuální tréninky hráči nemají, on maká zodpovědně. „Každý je zkušený a ví, jak se chystat. Děláme, co uznáme za vhodné. Já si dal tři týdny pauzu úplně, protože jsem byl po sezoně hodně unavený. Teď už jezdím na kole, chodím běhat. Máme zahradu, a někdy jsou ty tréninky náročné, ale není to ono. Už se těším na led,“ uzavírá Martin Šťovíček.