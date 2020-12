V prvním dějství to byli spíše domácí, kteří byli nebezpeční. Po úvodním oťukávání vypálil na Jekela Šoustal, a jen díky pohotovému zákroku třebíčského brankáře se skóre neměnilo a puk jen orazítkoval brankovou konstrukci. Přerovští se ale dočkali, a hosté jim k úvodnímu gólu dopomohli. Číp totiž ve středním pásmu puk nezkrotil podle představ, ale to stejné se stalo i Fuchovi, který pak rozjetého domácího forvarda naháněl marně. A marná byla i snaha Jekela, kterého Číp propálil.

Třebíči nevyšel ani vstup do druhého dějství. A znovu to bylo proto, že zaspala obrana. Tentokrát rychlý brejk zakončil Dvořák, který se štěstím propasíroval puk za Jekela. Až pak zazlobili hosté, ale Šťovíček v těžké pozici nebyl úspěšný a Psota se do kotouče netrefil. Což Horáckou Slavii mrzelo, jelikož se ujal další rychlý výpad zubrů. Čípův pokus zápěstím byl přesný. A to ještě za Jekelem jednou zvonila tyčka.

Horácká Slavia se na drama v závěrečné dvacetiminutovce nezmohla. Domácí hráli zodpovědně, nechybovali a v klidu si výhru hlídali. Šest minut před koncem ji navíc pečetil Indrák.

Chance liga

PŘEROV - TŘEBÍČ 4:0

Branky a nahrávky: 13. Číp, 22. Dvořák (Matěj Svoboda, Süss), 36. Číp (Hejcman), 54. Indrák (Dobiáš, Macuh). Rozhodčí: Skopal, Cabák – Novák, Zídek. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Třetiny 1:0, 2:0, 1:0. Přerov: Klimeš (Holík) – Hrabal, Kubeš, Zbořil, Krisl, Dluhoš, Dřímal – Doležal, Pšurný, Dostálek – Šoustal, Hejcman, Číp – Matěj Svoboda,Dvořák, Süss – Macuh, Indrák, Dobiáš – Dobša. Třebíč: Jekel – Zukal, Furch, Chalupa, Nedbal, Tejnor, Stehlík, Kowalczyk – Vodný, Nedvídek, Šťovíček – Krliš, Bittner, Psota – Křehlík, Němec, Kratochvil – Kořenek, Michálek, Valík.