Na Hané získali Podlaha s Kořenkem menší zkušenosti z extraligy. „Oba si ale budou muset své místo vybojovat,“ zdůraznil trenér Roman Mejzlík. „Přicházejí na zkoušku, takže vše záleží jen na nich. Jak budou pracovat,“ dodal.

Josef Podlaha nastřádal za poslední tři roky deset startů v extralize. Už vloni se proháněl v barvách Horáků, kde nastoupil ke dvaadvaceti utkáním a připsal si dvě branky. Jde tak do známého prostředí, kde zná i většinu spoluhráčů. „Do Třebíče jsem se moc těšil. Hlavně na tu partu, kterou zde máme. S Matějem se chceme poprat o místo v sestavě a já osobně se na to těším,“ sdělil své dojmy Josef Podlaha, který bude na hotelu v pokoji právě se svým kolegou z Olomouce – Matějem Kořenkem.

Kořenek se ve své kariéře poprvé stěhuje. Do této doby hrál pouze v Olomouci a minulý rok si zahrál ve čtrnácti zápasech v extralize. Další utkání přidal v olomoucké juniorce, kde patřil ke klíčovým hráčům: ve čtyřiatřiceti zápasech si připsal stejný počet bodů! „Je to též mladý kluk a máme na něj dobré reference. Zkrátka oba dostanou prostor v přátelských zápasech,“ slibuje hlavní trenér a zároveň sportovní manažer klubu.

A nemuseli by to být jediní hráči na zkoušku. V Horácké Slavii se postupně mají hlásit i další hráči. „V týdnu by se k nám mohl připojit jeden brankář, dále nás doplní asi čtyři obránci a další útočníci,“ odtajnil kouč na závěr.

JOSEF PRÁŠEK