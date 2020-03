PROSTĚJOV – TŘEBÍČ 2:3

Hosté sice v úvodu škobrtli, když jim dal po třech minutách hry gól domácí Divíšek, ale pak to začalo. Nápor Třebíče se stupňoval, ač tentokrát góly dlouho nepřinášel. Zasloužil se o to hlavně Štůrala, který držel domácí nad vodou.

Nicméně ve druhé části na něj Horácká Slavia recept našla. A pomohla si, jak to u ni bývá zvykem, přesilovkou, v níž udeřil Vodný. Netrvalo to dlouho a záhy to bylo už 2:1 pro hosty. Nedbalovo nahození od modré překvapilo brankáře domácích, který přes clonícího Bittnera nic neviděl. Poté ale vyrovnal Jandus, takže do kabin se šlo za stavu 2:2.

Závěrečná část ale patřila opět Třebíči, která byla aktivnější a mnohem nebezpečnější. A zaslouženě šla opět do vedení. Druhou početní výhodu využil po krásné kombinaci Nedvídek.

Tři body byly na světě a postup do předkola play-off jakbysmet!

Branky a nahrávky: 4. Divíšek (Račuk), 30. Jandus (Novák) – 27. Vodný (Nedvídek, Szathmáry), 29. Nedbal (Bittner), 42. Nedvídek (Šťovíček, Szathmáry). Rozhodčí: Dědek, Obadal – Zedník, Kučera.

Vyloučení: 6:3. Využití: 0:2. Střely na branku: 21:41. Třetiny 1:0, 1:2, 0:1. Třebíč: Jekel – Szathmáry, Furch, Nedbal, Padrnos, Kowalczyk, Čejka, Hort – Šťovíček, Nedvídek, Vodný – Psota, Bittner, Laš – Ferda, Václavek, Michálek – Kratochvíl, Král, Podlaha.