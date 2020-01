V úvodu měly oba celky šanci, ale Jekel byl na svém místě a na druhé straně Malec špatně zpracoval v dobré pozici puk. V další dobré příležitosti se ocitl třebíčský Nedvídek, jenže jeho střela šla mimo brankovou konstrukci. Až v závěru prvního dějství udeřila Horácká Slavia. Bittner pláchl po levém křídle a vybídl ke skórování Kratochvíla, ten sice neuspěl, ovšem Psota tušil, že by z brejku mohlo něco být a správně dohrál akci z druhé vlny.

Lepší vstup do prostřední dvacetiminutovky si nemohli domácí přát. Nedbalovu střelu Neužil jen vyrazil před sebe a Václavek neměl problém puk nasměrovat do odkryté klece. Dvaatřicet vteřin nato prchl Vodný, se štěstím předal puk Šťovíčkovi, který mezi kruhy zamířil do pravé šibenice. Tříbranková ztráta hosty rozhodila, takže se nebylo čemu divit, že Kovář vyzval do bitky Krále, který se s ním nepáral a kadaňského beka poslal k zemi. Oba pak vyfasovali trest do konce utkání.



A nebyl to poslední takový trest. Frustrující Duda šel předčasně do sprch za nesportovní chování. To už přitom bylo jen o dvě branky, jelikož se z dorážky prosadil Aubrecht.

Tentokrát ale žádné drama a ztrátu koncentrace Horácká Slavia nepřipustila. V závěrečné třetině nejprve zvýšil na 4:1 šikovnou tečí Malec, aby po necelých třech minutách pojistil výhru domácích pátou trefou Nedvídek. Jeho dělovka od modré byla parádní! V závěru sice bílé hvězdy podcenili situaci, ale kadaňský Dlouhý si jen dvěma brankami vylepšil své osobní statistiky.

Branky a nahrávky: 20. Psota (Bittner, P. Kratochvíl), 22. Václavek (Nedbal), 22. Šťovíček (Vodný), 50. Malec, 53. Nedvídek (Szathmáry, Šťovíček) – 33. Aubrecht (Wiencek, Měchura), 58. A. Dlouhý (Měchura), 60. A. Dlouhý. Rozhodčí: Jechoutek, Jaroš - Měkýš, Polák. Vyloučení: 7:9, navíc Král (TRE) a Kovář (BEN) 5 + do konce utkání, Duda (BEN) trest do konce utkání, Aubrecht 10 min. Využití: 2:1. V oslabení 0:1. Třetiny 1:0, 2:1, 2:1. Třebíč: Jekel – Szathmáry, Furch, Padrnos, Nedbal, Jenáček, Hort – Vodný, Nedvídek, Šťovíček – Psota, Bittner, P. Kratochvíl – Michálek, Václavek, Ferda – Malec, Tadeáš Král, Podlaha – Havlát. Benátky n. J.: Žajdlík (Hrstka) – Kolmann, Kovář, Žůrek, Buchtela, Bukač, Aubrecht, Hampl – D. Špaček, A. Dlouhý, Jiruš – Drábek, Chrtek, R. Duda – Wiencek, Měchura, Šafařovský – Šeliga, Strnad, Žemba.