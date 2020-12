Ten jim v tu dobu hodně chyběl, proto vyrazili na soustředění. „Kluci jsou prakticky odmalička zvyklí být na bruslích, a teď najednou, v rozjeté sezoně, jim to někdo sebere. To je šok. Je to jejich denní chleba,“ měl tehdy jasno trenér dorostenců HC Dukla Jihlava Marek Melenovský. I proto jihlavští hokejisté obou nejstarších mládežnických kategorií obětovali osm hodin strávených v autobuse, během kterých ujeli bezmála šest set kilometrů.

Stálo to za to, jelikož v polském městě Krynica Zdrój měli vše, na co si vzpomněli. „My jsme něco takového sháněli, měli jsme signály, že je to tam dobré. Ale já si neuměl představit, co to v Polsku znamená dobré. Vše předčilo moje očekávání. Byl to nadstandard a vše na opravdu vysoké úrovni,“ liboval si Melenovský, který pokračoval ve vyjmenovávání pozitiv: „Celkové zázemí, posilovna, spinningové centrum, nebo třeba sprinterské pásy, které jsem ještě na žádném zimáku neviděl,“ obdivoval.

I jeho juniorský kolega byl spokojený. „Snažili jsme se naplno využít možnosti trénovat. Měli jsme náročný program, ale jako tým jsme si na začátku jasně řekli, proč tady jsme a podle toho k této přípravě všichni přistoupili. Pokud bych řekl, že jsme byli z této možnosti tréninku nadšení, tak to bude slabé slovo,“ sdělil Štěpán Moravec.

Dukla byla však jedna z mála, která tento způsob přípravy absolvovala. „Doporučil jsem to i ostatním klubům, ze kterých mi trenéři volali, jestli to bylo dobré. Ale když si to někdo spočítá, není to legrace. Můžeme být rádi, že jsme v Jihlavě. V Dukle jsou momentálně jedny z nejlepších podmínek pro mládež v republice,“ dodal bývalý skvělý hokejista Marek Melenovský.

Jeho tým sehrál dvě přípravná utkání, o čemž si mohla většina mládežnických celků nechat jen zdát. Nowy Targ i polskou reprezentaci do šestnácti let bez potíží porazil. „Oba zápasy jsme si moc užili. Když trénujete dvoufázově na ledě, dvakrát jste na suchu, je to po pár dnech znát. Kluci byli nabruslení a v těch utkáních dominantní,“ uzavřel.