Byl jste vyměněn z Calgary do Toronta. Jste spokojen?

Jsem spokojený. Toronto má super tým s velkými ambicemi. Město samo o sobě je také úžasné, takže to pro mě dopadlo dobře.

Robert Spálenka, šéf hokejové sekce agentury Sport Invest, o jednáních:

„S Davidem jsme se o trejdu bavili podstatnou část sezony, a to s ohledem na jeho vytíženost v Calgary. Věděl, že výměna proběhne na poslední chvíli. Byl to vzhledem k tomu, že se jednalo o tým na hranici platového stropu a Davidova výplata není pro takovou transakci úplně nízká. Tudíž nebylo úplně nejjednodušší najít řešení. Dlouhou dobu jsme byli ve spojení s jinými týmy, nakonec na poslední chvíli dopadlo právě Toronto. Jde do mužstva, které chce hrát o Stanley Cup a má letos šanci udělat slušný výsledek. Jaká bude jeho pozice, to se teprve ukáže: Campbell má neskutečnou fazonu, Andersen je zraněný, takže David je pro Toronto taková pojistka a uvidíme, co z toho vznikne.“

Jak jste prožíval poslední dny před trejdem?

Abych byl upřímný, tak jsem to nějak moc neprožíval, spíš jsem čekal, co se stane. O situaci jsem měl ale dobrý přehled, protože jsem byl v pravidelném kontaktu s Robertem Spálenkou a Craigem Osterem, což jsou moji agenti. Společně jsme probírali varianty, které mohou nastat.

Toronto má velké ambice. Hrálo pro vás i tohle roli?

Já si nemohl moc vybírat… Pak na poslední chvíli vyplavalo Toronto, což je zatím neúspěšnější klub v kanadské divizi. Vede si dobře, i když tahle sezona je ošemetná. Každopádně jsem rád, že jsem se mohl stát součástí takhle silného týmu.

Stihli jste už s trenéry probrat, jaká by měla být vaše role v týmu?

Měli jsme pár telefonátů, ale tohle je předčasné řešit. Je možné, že v úterý budu chytat, dá se říct, proti svým, protože nás čeká Calgary. Uvidíme, co bude. Všechno záleží jen na mně, jaký odvedu výkon, jakmile naskočím, jestli si řeknu o další šanci.

Do Toronta jste se přesouval v pondělí večer kanadského času. Takže byste byl případně připravený se hned v úterý večer postavit do branky proti Calgary?

Byl jsem dotázán, jak jsem na tom, jestli bych případně byl připravený jít chytat proti Calgary. Samozřejmě jsem řekl, že bych chytat chtěl, protože každý zápas v NHL je úžasný zážitek. Bez ohledu na to, proti komu chytáte. Tohle by tedy bylo trochu speciální, protože Calgary mi přirostlo k srdci. V týmu mám spoustu kamarádů, Milana Lucice třeba čeká tisící zápas v NHL. Bylo by to těžké, ale určitě budu chtít vyhrát, i když bych výhru proti Calgary neslavil.

S trejdy je spojené i velmi rychlé stěhování. Jak jste to zvládl?

No, to byla docela sranda. Sbalit sám sebe na nevím jak dlouho, kolik si toho vzít, co všechno bude… Nějak se mi to podařilo s velkou pomocí manželky, která bohužel musela zůstat v Calgary sama na to horší balení. Je mi to líto, určitě bych jí s tím chtěl pomoct. Za ty čtyři roky je spousta věcí na stěhování. (směje se) Ale já už se v Torontu připojil k novému týmu.

