Lídr třebíčské kabiny Lukáš Nedvídek neměl problém s tím, že se do rozjetého ročníku Chance ligy vměstnala další pauza, tentokrát ta reprezentační. „Osobně jsem si jí užil, dobře jsme potrénovali a zregenerovali. Zároveň jsme navštívili rodinu,“ povídal pro klubový web forvard bílých hvězd.

Z pohodlí domova ale znovu do bruslí a na led, za což je rád. „Těšíme se, že budou další zápasy. Ještě jich bude celkem dost a naším cílem je určitě vybojovat umístění v elitní čtyřce,“ má jasno kapitán třebíčského celku.

Chance liga

Středeční program: Vrchlabí - Benátky n. J., Přerov - Frýdek-Místek (oba 16.00), Havířov - JIHLAVA, Litoměřice - Poruba (oba 16.00), Vsetín - TŘEBÍČ (17.30), Sokolov - Kadaň, Šumperk - Ústí n. L., Kladno - Prostějov, Kolín - Slavia Praha (vše 18.00).

Je mu ale také jasné, že dostat se do správného rytmu po desetidenní přestávce bez ostrého zápasu bude těžké. „Myslím, že do ideálního rozpoložení bychom se mohli dostat ve druhém zápase. Většinou to bývá tak, že první zápasy po delší pauze bývají od obou soupeřů neurovnané. Rozhodně ale chceme zvítězit už na Vsetíně. Doufám, že ten zápas zvládneme dobře,“ přeje si Nedvídek, jehož tým na konci listopadu porazil valachy na svém ledě 3:0.

Středeční mač, který začíná o půl šesté, bude jedním ze sedmi, které Horáckou Slavii ještě do konce základní části čekají. A jak už Lukáš Nedvídek Naznačil, cíl je jasný. Zkusit se z momentálně páté příčky vyškrábat alespoň o jeden stupínek výš. První čtyři si totiž zajistí play-off. „Těžko se to odhaduje, ale vzhledem k tomu, kde teď v tabulce jsme, mohlo by stačit zhruba takových třináct bodů,“ vypočítává.

I další program má Horácká Slavia jasný. Celkem čtyřikrát pojede ven, třikrát bude hrát doma. To vše v pravidelně se střídajícím rytmu. „Máme tam dvakrát Jihlavu, jedeme do Poruby, tohle budou velmi důležité zápasy, které chceme zvládnout. V nich se bude lámat chleba,“ má jasno třebíčská devítka. „Každopádně si myslím, že je dobře, že nás teď čekají těžká utkání. Dostaneme se rychle do tempa,“ přeje si Lukáš Nedvídek.