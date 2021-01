Ale jak už výsledek napovídá, byla to tuhá bitva. Hosté sice dlouho drželi dvoubrankový náskok hodně dlouho, ale v závěru se Havířovu povedlo snížit. „Ten zápas byl takový podivný. Bylo to hodně rozkouskované. Stejně tak bylo vidět, že oba týmy chtějí vyhrát a že nikdo nechce udělat chybu. Bylo to o prvním gólu, ten vám dodá trochu více klidu. Jsme rádi, že jsme ho vstřelili my,“ komentoval na třebíčském webu Ladislav Bittner.

Od tohoto momentu měli hosté o něco málo navrch. A když už se domácí dostali na dostřel, Jekel byl plně koncentrovaný. „Nevím, jestli se dá říct, že jsme zápas kontrolovali, ale oni se museli začít tlačit víc dopředu. My se je snažili zachytávat už ve středním pásmu, což se nám dařilo,“ těšila Bitnera dobře stanovená a úspěšná taktika.

Právě díky němu mohly bílé hvězdy na tuto strategii přistoupit. Bittner totiž ve třinácté minutě nekompromisně udeřil. „Od prken jsem to nahrál Hrubymu (Matouš Hrubec - pozn. autora). Ten to zatáhl a vystřelil. Já šlapal do brány, odrazilo se mi to a viděl jsem, že brankář tam skáče, takže jsem udělal kličku do bekhendu a dával do prázdné brány,“ popsal úvodní trefu.

K ní přidal necelou čtvrt hodiny před koncem druhou. A znovu to bylo z dorážky. Tentokrát si dobruslil svůj střelecký pokus a havířovský brankář Groh byl podruhé v utkání bezmocný.

Bittner si tím připsal už třináctou branku v letošní sezoně a na čele nejlepších střelců se osamostatnil. I díky tomu si tento ročník užívá. „Člověk musí být spokojený sám se sebou, od toho se to odvíjí. V kabině je super parta kluků, mám skvělou manželku a báječnou dceru. Život v Třebíči se nám moc libí, takže je tu spousta okolností, které hrají roli. Já si to teď užívám,“ zpovídal se pro klubové stránky.

Již dnes bude mít možnost svůj střelecký apetit znovu ukojit. Třebíč vyráží do Benátek nad Jizerou, kde to kanonýr Horácké Slavie dobře zná, jelikož tam před třebíčskou štací působil. „Samozřejmě, že to člověk vnímá, znám tam spoustu lidí z dřívějšího působení, ale že bych se na to připravoval nějak speciálně, to ne,“ ujišťuje Bittner, že motivaci bude mít stejnou, jako v ostatních zápasech.

Tu budou mít hosté velikou i proto, jelikož s Benátkami na konci listopadu doma prohráli 3:6. „Je to nevyzpytatelný soupeř. Co si pamatuji, tak start soutěže měli parádní, u nás hráli fakt dobře. Když se na to podíváte, řada z nich teď hraje v Liberci a v Benátkách teď mají další mladé hráče, kteří se budou chtít předvést. Nečeká nás nic jednoduchého, ale chceme si odvést výhru,“ netají se osmadvacetiletý útočník.