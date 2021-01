Třebíčští hokejisté jedou do Kadaně se třemi výhrami v zádech, čili v dobrém rozpoložení. A zřejmě pro další body. Nejlépe tři. „Jednoznačně, teď nám to šlape,“ nezaváhal bek Horácké Slavie Michal Furch.

Chance liga

Dnešní program - 22. kolo: Vrchlabí – Slavia, Ústí – Frýdek-Místek (oba 16.00), Přerov – Havířov (17.00), Benátky – Prostějov (17.30), Kladno – Litoměřice, Šumperk – Poruba, Sokolov – JIHLAVA, Kadaň – TŘEBÍČ (vše 18.00).

5. kolo: Vsetín – Kolín (17.30).

Ovšem určitě si hosté nebudou myslet, že se domácí porazí sami. Kadaň o víkendu potrápila Duklu, svou kvalitu má, o čem se přesvědčili i hráči Třebíče. „Posledně jsme se s nimi strašně dlouho trápili,“ vzpomíná Furch na prosincové měření sil, které jeho tým nakonec vyhrál 6:4. „Měli jsme asi šedesát střel. A i když jsme dali šest gólů, oni kousali. Nakonec jsme to ale zvládli. A i když se nám tam nikdy nehraje moc dobře, tak si myslím, že to zvládneme. Máme na to dobrý tým,“ je si jistý.

A jaký tedy zvolí hosté recept? „Těžko říci. Každý zápas je jiný. Musíme hrát dobře z obrany. Oni mají šikovné útočníky, na ty si musíme dát pozor. A recept je jednoduchý. Dát víc gólů než oni,“ směje se dvaadvacetiletý obránce.

Zároveň poukázal i na formu svého kolegy z útoku Ladislava Bittnera, který vévodí tabulce prvoligových střelců. „To říkáme teď pořád. Dát to na Láďu a áčko je jasný, protože on to tam zamete,“ doplnil, jak jednoduché může být získat bod za asistenci. „Navíc teď se k němu připojil Šťova (Martin Šťovíček – pozn. autora), a navíc v posledním zápase jsme hráli dobře všichni. Musíme v tom ale pokračovat, dál pracovat a nic nepodceňovat. Výsledky pak přijdou, když se vyhrává, tak to baví mnohem víc,“ uzavírá Michal Furch.