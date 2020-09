Hokejisté Třebíče začali sezonu porážkou v Litoměřicích, které rozhodly o své výhře 4:3 až v prodloužení. „Mrzelo nás, že jsme prodloužení nezvládli. Ale je dobře, že jsme dokázali za stavu 1:3 vyrovnat,“ reaguje brzy pětadvacetiletý bek Horácké Slavie Šimon Szathmáry.

Jeho tým odehraje i druhé utkání venku. Dnes se od osmnácti hodin představí v Prostějově. „Tam je to vždy těžké, já osobně to tam nemám moc rád. Oni mají silné mužstvo, dobře bruslí, mají dobré přesilovky. My se musíme vyhnout oslabením, hrát co nejvíc v pěti,“ má jasno třebíčský obránce.

Chance liga

Dnešní program: Benátky n. J. – JIHLAVA (17.30), Prostějov – TŘEBÍČ, Ústí n. L. – Poruba, Kadaň – Slavia Praha, Sokolov – Litoměřice, Šumperk – Havířov, Kolín – Vsetín, Kladno – Přerov (vše 18.00).

A stejně tak jasno má i v tom, jaký bude cíl hostujícího celku. „My tam jedeme vyhrát a porvat se o body,“ burcuje Szathmáry, který ví, že herně to ještě není ono. „Ve hře jsou určitě ještě mezery, kterým se musíme v tréninku věnovat. Určitě vylepšit obranné věci. Ale myslím, že máme dobrý tým, a když to vyladíme, můžeme být dobří,“ věří.

Jihlavští hokejisté se dnes vydají do Benátek nad Jizerou, kde je čeká druhé utkání Chance ligy od půl šesté. „Vstup do soutěže se vám vydařil a jsme za tři body rádi. Proti Prostějovu to nebylo lehké utkání,“ tvrdí útočník Dukly Jakub Illéš.

Jeho tým má tedy na co navazovat. Udržet se na vítězné vlně by si přál i forvard Dukly. Ačkoliv ví, že ke třem bodům povede zodpovědný výkon. „Benátky nesmíme podcenit, i když je to nejmladší tým. Co jsme je viděl na videu, je to hodně bruslivý tým. Má dobrý pohyb. Na to si musíme dát pozor. A určitě důležité bude chytit začátek,“ míní Illéš. „Ale s takovými soupeři nemůžeme ztrácet. Chceme vyhrát,“ má jasno.

Zároveň ale doufá, že výkon bude lepší než v úvodním domácím mači. „Popravdě, my musíme přidat úplně ve všem. Příprava byla dobrá, ale najednou přišla liga a zbořila se nám obrana. Nedařilo se nám vyjet z pásma,“ všiml si. „Ale zapracovali jsme na tom a na Benátky budeme připravení,“ věří Jakub Illéš, kterého potěšily dvě využité přesilovky proti Prostějovu. „Těm se věnujeme a doufám, že to bude naše silná zbraň. I když teď z té první formace vypadal Pepa Skořepa, tak Michal Poletín ho určitě zastoupí,“ dodává.