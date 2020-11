Je to definitivní. Hokejový klub Horácká Slavia Třebíč se dohodl na ukončení smlouvy s Václavem Čejkou. Třicetiletý bek už v této sezoně dres bílých hvězd neobleče. Potvrdil to Martin Svoboda na webovém klubu.

Za barvy Horácké Slavie Třebíč už Václav Čejka hrát v letošní sezoně nebude. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

V hokejové Třebíči se již před necelým měsícem řešilo, zda v týmu zůstane trio Szathmáry, Nedbal, Čejka. S prvním jmenovaným se klub rozešel, s druhým se šéf Horácké Slavie Svoboda domluvil na pokračování, a o osudu třetího, tedy Václava Čejky, se rozhodlo až nyní. „S Vencou jsme se sešli několikrát a snažili se najít východisko ze vzniklé situace, které by uspokojilo obě strany. Jak víte, pro mě osobně to nebyla jednoduchá jednání, proto jsem rád, že došlo k oboustranné dohodě a rozešli jsme se v přátelském stylu. Také chci zdůraznit, že mezi HST a Václavem Čejkou nejsou do budoucna v žádném případě uzavřeny dveře pro různé druhy spolupráce,“ uvedl na klubovém webu Martin Svoboda.