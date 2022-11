Na ledě Jiskry tak padly třetí a první celek tabulky. „Myslím si, že jsme v těch zápasech měli docela i štěstí,“ ohlíží se za výhrami kouč Humpolce Jan Zour. „Vyhovuje nám, když je soupeř lepší a nemusíme tolik tvořit hru. Tyto zápasy rozhodla kromě štěstí také naše velká bojovnost,“ chválí trenér svěřence.

Zdroj: grafika DeníkJiskra je v průběžné tabulce na čtvrtém místě, s čímž panuje v klubu spokojenost. „Ani jsme to nečekali a jsme za svoji pozici rádi,“ netají Zour. „Nyní jde spíše o to se na ní udržet. Nebude to vůbec jednoduché, protože i mančafty pod námi už začínají brát body. U mnoha týmů byl začátek takový vláčný, protože neměli dlouho led a podobně. Teprve nyní se do toho dostávají. My bychom chtěli pozici udržet, protože bychom rádi hráli play-off bez předkola.“

Krajskou ligu nyní čekají během týdne další tři kola. O víkendu má Humpolec volný los, ve středu potom bude svůj post hájit na ledě tabulkového souseda, Moravských Budějovic. Může být víkendový odpočinek v důležitém duelu výhodou? „Myslím si že ano, ale i tak to budeme mít těžké,“ přemítá Zour. „Hraje se ve všední den a my máme v kádru sedm vysokoškoláků. Zatím netuším, kolik jich budeme mít k dispozici a v jaké tam pojedeme sestavě. Bude to těžké.“

Středeční šestnácté kolo nabídne i další atraktivní duel. Před víkendem aktuálně vedoucí Chotěboř přivítá na svém ledě třetí Pelhřimov, který má na čelo jen minimální ztrátu. Bude tabulka po dalších ještě více vyrovnanější?