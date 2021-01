Třebíčský výběr už má za sebou dva duely v novém roce. Po porážce ve Vrchlabí si tým koučů Barvíře a Dolníčka spravil chuť ve středu ve Frýdku-Místku, kde vyhrál 3:2. „To jsou důležité body, hlavně z venku. Dle soupisky má Frýdek našlapaný mančaft, i proto jsme rádi, že jsme to zvládli,“ vrátil se k tři dny starému vítězství Michal Vodný.

Chance liga

Dnešní program 19. kola: Slavia Praha - Kdaň (15.00), Přerov - Kladno, Vsetín - Vrchlabí, Havířov - Šumperk, Poruba - Ústí n. L. (vše 16.00), Frýdek-Místek - Kolín (17.00), JIHLAVA - Benátky n. J., TŘEBÍČ - Prostějov (vše 17.30).

Útočník bílých hvězd byl zároveň důležitým článkem sestavy. O dvě branky se postaral, na tu další nahrál. „Letos to zatím nebylo nic moc, tak aspoň něco málo se teď povedlo,“ pousmál se devětadvacetiletý hráč, který by se nezlobil, kdyby mu to tam začalo padat. „To by nebylo špatné. Ale hlavní je, že jsem od druhé třetiny zvedli naší hru a začali hrát trochu hokej,“ potěšil ho solidní projev.

A těšilo ho i to, že všechny tři branky zaznamenala Třebíč v přesilových hrách. „Trenéři nás chválili. Viděli jsme na videu, že brání celkem blízko boxu, že to na kombinace nebude a budeme to střílet z vrchu, a párkrát to tam proletělo a my to protečovali do branky,“ poukázal na úspěšný recept. „Bylo to i díky tomu, že jsme od druhé třetiny začali bruslit, vyhrávali osobní souboje a z toho plynuly ty přesilovky. Ale měli jsme to rozhodnout, když jsme hráli pět na tři. Jenže takhle přesilovka nám nevyšla, a tak to byly nervy až do konce,“ dodal.

Ale tohle povedené utkání je už za Horáckou Slavií, která určitě myslí na další body. O ty se bude hrát dnes v KHNP aréně, kde se představí od půl šesté Prostějov. „Cíl je naprosto jasný, oplatit mu porážku z druhého kola,“ nezaváhal Michal Vodný, který zavzpomínal na prohru 3:6. „To byla taková klasika v Prostějově, kde se nám moc nedaří. Dali jsme gól, pak z ničeho nic tři dostali, a když jsme dál tlačili, dávali nám další.“

Dnes navečer se ale začne od nuly. „Musíme to doma urvat. Oni hodně omladili mančaft. Loni měli zkušenější kluky, teď jsou naopak rychlejší. Bude to náročnější v tom, že budou lítat. Ale my se s tím musíme vyrovnat, být lepší a já věřím, že lepší tým máme,“ tvrdí Vodný, kterého mrzí, že šestý hráč v hledišti bude znovu chybět. „Je to celospolečenský problém a všechny nás to štve, ale nedá se nic dělat,“ uzavírá.

O zvýšenou motivaci mají postaráno i hráči jihlavské Dukly. Do CZ LOKO arény dnes dorazí Benátky nad Jizerou, se kterými na začátku sezony tým koučů Ujčíka a Nekvasila prohrál 1:4.

Lídr soutěže se pustí do boje taktéž od 17.30, a jednoznačně bude chtít svému soupeři ukázat, že ne náhodou je lídrem Chance ligy a má před ním jedenáctibodový náskok. Po středeční výhře v Prostějově 5:3 by se Jihlavě mělo i mnohem lépe dýchat.