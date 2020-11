Třebíčští hokejisté se na led těší, o tom žádná. A předseda klubu Horácké Slavie Martin Svoboda je rád, že je možná na dohled sportovní restart. „Po sportovní stránce vítáme, že se může začít trénovat a můžeme se připravovat na budoucí zápasy,“ reaguje.

Ovšem vzápětí dodává, že je velmi unáhlené si myslet, že by se sezona Chance ligy v blízké době znovu rozjela. „Vidíme v tom malou kaňku, že nevíme, kdy se začne. Pro hráče a fanoušky tam není daný jasný termín. Ten systém není domyšlený a podle mě je to taková hurá akce,“ myslí si.

Naráží zejména na fakt, že by se měli hráči a celý realizační tým takřka před každým utkáním nechat testovat na nemoc Covid-19. „To je minimálně pětačtyřicet tisíc před každým zápasem. Z ekonomické hlediska první ligy a pohledu Horácké Slavie je testování naprosto nepřijatelné. Už v současné době se kluby potýkají s ekonomickými problémy a já si nedovedu představit, že by se k tomu přidalo ještě tohle,“ kroutí hlavou Svoboda.

Sám by si moc přál, aby se soutěž rozjela, ale je mu jasné, že jednoduché to nebude. „Pokud by se ale mělo začít, jsme schopní být do čtrnácti dnů připravení. Momentálně ale naši hráči trénují individuálně, v místě bydliště nebo pobytu. Jsme s nimi v kontaktu a vše řídí pan Barvíř,“ dodává.