Jak jste spokojen s tím jak váš tým zvládl první polovinu soutěže?

S našimi dosavadními výkony jsem spokojen tak na dvě třetiny. My jsme na jednu stranu do soutěže vstupovali s velkou pokorou. Na druhou stranu, prvních pět zápasů se nám poměrně povedlo, včetně zápasu s favorizovaným Pelhřimovem. Poté se nám ale začalo poměrně hodně nedařit. Může za to ale spíše humbuk kolem covidu. Potkalo to i nás, máme nějaké nemocné hráče. Přišli jsme tak o naši výhodu. Tu jsme měli v tom, že jsme disponovali dvaceti hráči a hráli na čtyři pětky. To nám v posledních třech zápasech zcela zhaslo. Například poslední zápas s Chotěboří jsem neměl ani tři pětky a hráli i dva hráči z dorostu.

To je bylo poznat i na výsledku. Přitom právě ve zmíněném utkání s lídrem z Pelhřimova jste se dvě třetiny drželi…

Ano, čtyřicet minut to byl vyrovnaný zápas. Potom jsme tam ulítli na disciplíně a oni nás přehráli v přesilovkách. (Utkání skončilo 6:2, po dvou třetinách byl stav 3:2 - pozn. aut.)

Aktuálně tak držíte až desáté místo v pořadí. Ale máte společně s Chotěboří nejméně odehraných střetnutí. Už dva zápasy vám odložili.

Bohužel. Nehráli jsme s Bystřičí a Velkou Bíteší. To jsou soupeři, které bychom teoreticky určitě porazit měli. Takže tabulka opravdu není nyní úplně vypovídající.

Krajská liga mužů Vysočina je zcela nová soutěž. Jak vnímáte její dosavadní úroveň?

Jako hráč mám zkušenosti s krajským přeborem ve středních i jižních Čechách a na Pardubicku, zahrál jsem si i druhou ligu. Mohu tedy porovnávat. Za mě je Vysočina velmi slušná. Mám z toho dobrý pocit, soutěž má srovnatelnou úroveň jako Pardubický kraj. Zatím se zdá, že dva tři týmy zespodu jsou maličko slabší, ale domnívám se, že zápasy mezi první osmičkou, devítkou jsem většinou vyrovnané a každý může porazit každého.

Navíc teď se možná nějaké rozdíly ještě smažou kvůli novým nařízením státu a svazu.

To je opravdu špatné. Covid s tím může hodně zamíchat. I nám. My jsme měli tým postavený na mladých hráčích. Byli tam odchovanci z Jihlavy a Havlíčkova Brodu. To byli pro nás klíčoví hráči. Jenže ti mladíci jsou takoví trošku free, a dost jich není naočkovaných… S největší pravděpodobností tak o ně přijdeme, protože z nového materiálu ze svazu vyplývá, že kdo není naočkovaný, nesmí hrát.

Pojďme k radostnějším věcem. Příjemné určitě je, že vám přibyly jako soupeři týmy z okolí.

Jednoznačně! Já jsem velký propagátor této soutěže. Jako hráč jsem opravdu nesnášel, když jsem z Ledče jezdil například do České Třebové. Opravdu jsem nechápal, že nehrajeme s Humpolcem nebo Pelhřimovem, kam to máme nějakých třicet kilometrů. Přijdou na to fanoušci, je to vyhecovaný, je to prostě paráda. Vždyť i ti hráči se navzájem znají. Jsou to většinou kluci, kteří prošli většíma klubama - Jihlavou, Havlíčkovým Brodem a podobně. Ale ne všichni mají na to hrát první nebo druhou ligu. Tak se vrátili do mateřských klubů a je to ohromně atraktivní i pro diváky.

To nejste první, kdo si pochvaluje zvýšenou návštěvnost.

To je právě to, proč Krajská liga dává smysl. Je tam pro všechny dobrá konfrontace i z toho pohledu, jak mají zápasy zorganizované třeba v Pelhřimově nebo ve Světlé nad Sázavou. Tam chodí návštěvy okolo čtyř stovek diváků. Na derby Pelhřimov - Humpolec bylo skoro tisíc diváků. To mohou závidět i některé prvoligové kluby. Já jsem trénoval v Havlíčkově Brodě a stále tam občas zajdu. Nedávno jsem byl na utkání s Klatovy, a přišlo jen osmdesát lidí. Na našem utkání ve Světlé, posázavském derby, bylo tři sta padesát fanoušků. Sice jsme prohráli (3:6), ale byl to podle mě pro diváky krásný hokej.