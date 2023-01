Byla však zamítnuta. „Soudce mi přitom dává ve všech bodech žaloby za pravdu,“ překvapil svým vyhlášením Zdeněk Caska.

Jak je to možné? „Žaloba byla zrušena podle paragrafu 260 Občanského zákoníku,“ osvětluje Caska. „Ve zkratce to bylo kvůli ochraně spolku, pro který by uznání žaloby mělo vážné následky. V podstatě by to znamenalo jeho zánik.“

O soudním sporu jsme informovali také zde:

Úleva. Bruslaři vyhráli soudní spor o valnou hromadu, z klidu bude těžit mládež

Caska přitom odmítá, že by se chtěl BK jakkoli mstít. „Určitě jsem ničím nechtěl, a nadále nechci, poškozovat klub. Nechci házet špínu na nikoho - na pana Čelanského, členy výboru a podobně. K čemu by to také bylo?,“ pokládá řečnickou otázku.

Však také podnikatel nabízí klubu i nadále svoji pomoc. „Proti verdiktu jsem se odvolal, nicméně to bylo především z toho důvodu, že je na to jen patnáctidenní lhůta,“ pokračuje Caska. „Zároveň jsem ale napsal klubu svůj návrh na řešení situace.“

Nabídka se týkala pomoci s finanční situací Bruslařů. „Klub má nyní pět věřitelů s pohledávkami. Nabízím jim, že veškeré pohledávky odkoupím a prodám jim je za padesát procent ceny,“ prozradil Caska. „Podmínkou této transakce ale je, že do konce dubna udělají valnou hromadu. Na tu pozvou všechny členy se zaplacenými příspěvky a zvolí se tam podle standardních principů nový výbor.“

ANKETA I.: Nejpopulárnější klub Vysočiny. Pomozte oblíbenému celku na vrchol

Klub už podobnou cestu akceptoval a valnou hromadu po skončení sezony vyhlásil. „Určitě si členský příspěvek zaplatím a půjdu na ní,“ netají Caska. „Rád bych tam k celému procesu v klubu něco řekl. Ale že bych kandidoval, to určitě ne. Koho si členové do výboru zvolí je jejich věc. Pro mě je důležité, aby vůbec měli možnost volby.“

Celou věc považuje Zdeněk Caska na nešťastnou právě směrem k brodským hokejistům. „Přijde mi líto celého klubu. V době, kdy jsem tam působil, jsme s áčkem atakovali první příčku a usilovali o návrat do první ligy. Nyní je tam ta situace o hodně horší,“ uzavírá.