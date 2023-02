Jak byste zhodnotil vaši čtvrtfinálovou sérii? Petr Helešic (Moravské Budějovice hrály s Humpolcem): Čtvrtfinálová série byla pro nás složitá. Humpolec je bruslivý a nepříjemný soupeř. V prvním zápase jsme doplatili na nepřipravenost na jejich aktivní hru a nevyužili jsme šance, které jsme v zápase měli. S každým dalším zápasem jsme se snažili zlepšovat aspekty hry obranné činnosti, abychom hráli jednoduše a dostávali se na útočnou polovinu, kde jsme silní. Trochu strach jsme měli během druhého zápasu, který skončil naší výhrou 2:1 v prodloužení, kdy jsme bušili do soupeře, a neměli kvalitu a trochu více štěstí v zakončení. Kdyby se štěstí přiklonilo na stranu soupeře, byla by série hodně složitá. Naopak nás vítězství nakoplo a další dva zápasy jsme již zvládli.

Trenér Ladislav Fixa (Světlá nad Sázavou) na žádosti o rozhovor nereagoval.

Co říkáte na svého semifinálového protivníka?

PH: Obě série již svádí dohromady týmy, které chtějí soutěž vyhrát. Světlá vyhrála základní část zcela po právu. Prohrála jediný zápas a to v prodloužení. Bude to neuvěřitelně náročné. Mají nejlepší obranu v lize, my naopak spoléháme na naší útočnou sílu a kvalitu. Bude to krásný souboj a doufám, že tato série bude bavit.

Kdo postoupí do finále z druhého semifinále?

PH: Neviděl jsem žádný jejich zápas play-off, soustředím se pouze na náš tým, abychom hráli naši hru. Věřím ovšem, že i přes postavení v základní části postoupí Pelhřimov. Podobně jako u nás mají postavený tým na úspěch. Hráči postupně vyléčili své bolístky, omluvili se z práce a do play-off nastoupili v plné polní a mentálně nachystaní. Chotěboř před soutěží posílila, má nového trenéra. Mé pocity ze zápasů s nimi byly rozporuplné. Během zápasu mi přišlo, že jsou chvílemi rozhození a nesoustředění. Pokud Pelhřimov bude hrát stabilně a soustředěně jako loni, tak bude ve finále. Rádi bychom se tam s nimi opět potkali.