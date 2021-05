Čtyři týdny letního drilu už mají za sebou, další dny tvrdé práce je však ještě čekají. Ještě celý červen budou totiž třebíčští prvoligoví hokejisté v zápřahu. „Příprava je v plném proudu a obzvlášť ta opičí dráha, kterou řídil při rozcvičce Radim Ferda, všechny bavila,“ hlásí kanonýr Horácké Slavie Ladislav Bittner. „Je tam zábavu, to je potřeba, ale taky se to snažíme odfárat,“ ujišťuje, že všichni dřou na sto procent.

Staronový trenér Pokorný přiznal, že je zastáncem tvrdého drilu, a tak si třebíčští hokejisté někdy sáhnou na dno. „Jsou tam samozřejmě nové věci, ale dá se s tím poprat,“ tvrdí Bittner, podle kterého všichni přišli dobře nachystaní. „Já si myslím, že jsme dobře připravení, nebo většina z nás. Já osobně se cítím dobře, i ve volnu jsem chodil společně s Karlem Nedbalem a Matějem Psotou. Udržovali jsme se, aby to nebyl šok. Občas to bolí, ale každou středu je regenerace, masáž, a člověk pak zase funguje,“ doplňuje.

Co ho ale bolelo, bylo cvičení, kde se zapojily hokejistům i neznámé svaly. „Michal Vodný měl na povel bosu, a to pálilo. Ona byla totiž krátká pauza, moc mu to nevycházelo,“ zasmál se.

Změnou v programu jsou i tréninky na brněnském ledě, kam jezdí Horácká Slavia dvakrát v týdnu. „To je suprové zpestření. Není to jen o tom, že se běhá, jsme na ledě, a to je nám vlastní. Roman Erat nás tam učí bruslit hrany. Když kolem něj projedeme, opravuje nám nějaké chybky. Zdokonalujeme se v tom. Člověk se prostě učí celý život,“ pousmál se Bittner. „A nakonec máme kondičku. Je to dobré,“ dodává.

Brzy se navíc celý tým vydá do Rouchovan, kde absolvuje premiérové letní soustředění. „Všichni se na to těšíme a jsme zvědaví. Bude to i ztmelovačka. Třeba si opečeme párek a dáme pivečko. No, uvidíme, co trenéři povolí,“ uzavřel v dobré náladě Ladislav Bittner.