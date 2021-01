To byl úvod! Domácí si určitě byli vědomi toho, že k úspěchu povede hlavně disciplinovaná cesta. Ovšem už v první minutě se nechal vyloučit Pohl, a hosté dostali první výhodu. Tu sice využil Čachotský, jenže ještě před ním se vydali na zteč Rohan se Švecem, který nedbal na to, že je jeho tým oslaben, a dorážkou otevřel skóre!

První dějství bylo celkově zajímavé. Jihlavští se znovu mohli spolehnout na svou silnou zbraň. V další přesilovce otočil kormidlem Fronk, který stál na konci ukázkové kombinace. Avšak i domácí ukázali, že umí dávat pěkné góly. Kadlec si vybojoval puk a následně parádně uvolnil a zavěsil.

V prostředním dějství si oba celky zahrály chvilku dvojnásobnou početní výhodu, ale z ní gól nepramenil. Až po půlhodině hry a dalším sokolovském trestu vrátil hostům vedení před brankou důrazný Jiránek. A zanedlouho už to bylo 4:2. Tentokrát Dukla udeřila v plném počtu hráčů na ledě. Strejček naznačil střelu a skrytým pokusem překvapil Cichoňě.

Sokolovští to ještě v závěrečném dějství zkoušeli. Brože dvakrát zachránila branková konstrukce, ale na víc se domácí nezmohli. Dukla se nemusela nikam hnát, otevírala se jí soupeřova zadní vrátka, do kterých vlétl Pekr. Jeho dvojité zakončení znamenalo pátou pojistku. Tu šestou přidal Fronk, a znovu to bylo v početní výhodě!

Chance liga

SOKOLOV – JIHLAVA 2:6

Branky a nahrávky: 1. Švec (Rohan), 19. Kadlec – 2. Čachotský (Pekr, Fronk), 10. Fronk (Pekr, Čachotský), 32. Jiránek (Strejček, Illéš), 38. Strejček (Zadražil), 52. Pekr (Harkabus), 60. Fronk (Čachotský, Skořepa). Rozhodčí: Grech, Pilný – Beneš, Štofa. Vyloučení: 9:6. Využití: 0:4. V oslabení: 1:0. Třetiny 2:2, 0:2, 0:2. Sokolov: Cichoň – Pohl, Poizl, Klejna, Kadeřávek, Kulhánek, Rulík, Houdek – Vracovský, Kverka, Osmík – Rymon, Vildumetz, Kadlec – Švec, Rohan, Vrána – Prymula, Hašek, Jiskra. Jihlava: J. Brož – Eliáš, Kolář, Černý, Strejček, Bilčík, Dvořák – Čachotský, Skořepa, Fronk – Jiránek, Zadražil, Illéš – Harkabus, Poletín, Pekr – Havránek, Lichanec, Chlubna.