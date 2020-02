Na úvodní trefu se nečekalo dlouho. Václavek vystřelil od mantinelu, taková střela z nouze, ovšem Daněček ji očividně podcenil a puk skončil přesně ve vzdálenější šibenici! Domácí branka zaskočila, a ještě více druhá branka. V početní výhodě si sjel mezi kruhy Nedvídek a nechytatelnou ránou zvýšil!

Frýdek na začátku druhé části přidal, vytvořil si pár nebezpečných situací, ale Jekel měl branku zavřenou. A když to vypadalo, že se tlak stupňuje, dostal se k brance Bittner, jehož střelu tečoval šikovně a šťastně do branky bruslí Laš! Domácí vyměnili gólmany, mezi tyče se postavil Loubal, který třebíčské prostředí zná, ale ani on nedokázal hosty přibrzdit.

V závěrečném dějství to měl navíc těžké, jelikož jeho spoluhráči nabídli soupeři další dvě přesilové hry, kterými Horácká Slavia nepohrdla! Nedvídek krásně našel najíždějícího Laše a tečku udělal přesnou ránou od modré Szathmáry!

Branky a nahrávky: 6. Václavek (Padrnos), 17. Nedvídek (Laš, Šťovíček), 30. Bittner (Psota, Nedbal), 46. Laš (Nedvídek, Psota), 55. Szathmáry (Nedvídek). Rozhodčí: Obadal, Cabák – Novák, Blažek. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:3. Diváci: 1005. Třetiny 0:2, 0:1, 0:2. Frýdek-Místek: Daneček (30. Loubal) – Adámek, Haman, Bartko, Michálek, Zahradníček, Hrachovský, Adámek – Szturc, Klimša, Tomi – Kofroň, Hladonik, Kafka – Eret, Przybyla, Martynek – Matěj, Kaukič, Stuchlík. Třebíč: Jekel – Krenželok, Szathmáry, Padrnos, Nedbal, Kowalczyk, Furch – Vodný, Nedvídek, Šťovíček – Laš, Bittner, Psota – Malec, Václavek, Ferda – Kunc, Král, Kratochvíl – Michálek.

1. JIHLAVA 46 23 2 8 13 135:105 81

2. Prostějov 48 20 3 7 18 159:150 73

3. TŘEBÍČ 47 20 4 5 18 130:129 73

4. Frýdek-Místek 45 17 8 4 16 151:131 71

5. Benátky n. J. 46 10 11 3 22 119:155 55

6. Ústí n. L. 48 10 2 6 30 126:195 40

7. Kadaň 47 10 3 3 31 107:189 39

8. Sokolov 47 6 4 3 34 121:191 29