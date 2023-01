Druhý Poruba má o dva body a jeden zápas méně, ale to v Třebíči neřeší. „Samozřejmě nás první příčka těší. O to víc, že my nejsme takoví favorité, jako například Vsetín či Poruba, kteří vyhlašují útok na baráž a extraligu. Je to umístění nad naše očekávání,“ netajil radost trenér Kamil Pokorný.

Horáci navíc oba zmíněné domácí hity zvládli v samém závěru střetnutí. Vítěznou trefu s Duklou vsítil Psota dvě minuty před koncem. Valaši přišli o bodový zisk v Třebíči o minutu dříve. „Klukům jsme před zápasem říkali, že jde o šlágr kola a může se stát, že vítěz půjde na první místo,“ prozradil Pokorný. „Byl to ohromně těžký zápas, vlastně třetí v řadě včetně pro nás nejdelší cesty do Sokolova, ale kluci to zvládli. Nemáme tak široký kádr, ale ve třetí třetině jsme to rvali na sílu a na doraz.“

Třebíčští se letos na své domácí prostředí mohou maximálně spolehnout. Pouze jedinkrát v něm prohráli! V čem tkví jeho kouzlo? „V této soutěži jsou různé stadiony, ale že by byl náš něčím specifický, to asi ne,“ přemítá třebíčský stratég. „Je ale fakt, že se nám doma letos daří. Je to i velká zajímavost. Vyhrát z devatenácti utkání osmnáct, to se jen tak nepodaří. My se ale prezentujeme podobnou hrou doma i venku. Možná jsme doma díky divákům trošku odvážnější. V poslední zápasech byla i výborná návštěva, takže nám fanoušci možná i přidali trochu víc energie.“

Tu jedinou domácí porážku připravili Horákům hokejisté Litoměřic. Tedy z města, kde se Třebíč představí v sobotu. „My jsme tam minule vyhráli v prodloužení, oni nám to doma vrátili v zápase, který jsme ztratili v závěru dvěma chybami,“ ohlíží se zpět Pokorný. „Soupeř má výbornou útočnou fázi, na tu se musíme dobře nachystat. Velmi pravděpodobně to bude souboj jejich útoku s naší, jak doufám, kvalitní obranou.“

Velká marodka

Jihlavský rival Třebíče naopak ve svých nucených azylech klopýtá a má v tabulce domácích utkání druhou nejhorší bilanci z celé soutěže. Větším problémem je ale pro obhájce loňského prvenství aktuální marodka v kádru. Seman, Šik, Miškář, Jungwirth, Handl, Fronk, Dvořák, Kovář, Chlubna… Všichni tito hráči chyběli Dukle při posledním vystoupení v Přerově.

Přesto tam Jihlava sahala po třech bodech. V polovině hrací doby měla dvoubrankový náskok. „Samozřejmě jsme zklamaní,“ netajil po utkání jihlavský asistent Karel Nekvasil na klubovém webu. „V Přerově jsme vedli 3:1 a těch zápasů bez bodu už je spousta. Teď to období opravdu není dobré a když v Přerově vedeme o dvě branky a necháme si to takhle otočit, je to hrozná škoda.“

Velké ztráty v ofenzivních řadách vrhly Duklu v prvoligovém pořadí na hranu postupu do předkola play-off. Jihlavané padli šestkrát z posledních sedmi zápasů. Na devátém místě má na jedenáctý Sokolov k dobru jen čtyři body, Severočeši mají navíc o utkání méně. „Nějaký herní posun u nás je vidět, ale zase jsme z toho nevytěžili nic. Můžeme být akorát nespokojení, můžeme si v tom najít nějaká pozitiva, ale ve finále je to zase za nulu,“ mrzí Nekvasila poslední nepříznivé výsledky.

Duklu nyní čeká trojice důležitých duelů. V sobotu přivítají v Pelhřimově poslední Pardubice, které však v posledních zápasech prokazují zlepšení. Následují venkovní zápasy na pražské Slavii a v Porubě.