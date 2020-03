Do šestého zápasu vysočinských rivalů v této sezoně vstoupila mnohem odhodlaněji Horácká Slavia, která byla v první části lepší.

A zaslouženě šla do dvoubrankového trháku. Postarali se o to z trestného střílení Szathmáry a úspěšnou dorážkou Laš. „Mrzí mě, že jsme v první třetině nedokázali držet se soupeřem krok, tlačili nás a my jsme nedokázali řešit situace po tlakem,“ poohlédl se za prvním dějstvím kouč Dukly Viktor Ujčík.

Hosté sice ve druhé části přidali, ale to už prohrávali 0:3. Za Brožova záda si totiž našla cestu skrytá střela Michálka. „My s Radkem Novákem jsme nadšení z toho, co tým předvedl v první půlce utkání, protože jsme dominovali a skvělí diváci nás hnali,“ hodnotil asistent trenéra Třebíče Jaroslav Barvíř. „Poté jsme se drobnými chybami dostali pod tlak, ale to nás skvěle podržel Pavel Jekel,“ pochválil brankáře.

Ve třetím dějství už diktovala tempo hry Jihlava, jenže převahu dokázala přetavit jen ve snížení Zemana. „Měli obrovský tlak. Jihlava má tak kvalitní mužstvo, že si z minimální šance vytvoří šanci gólovou,“ uznal Barvíř, že Dukla kousala. „Věřím, že diváci jsou z utkání nadšeni stejně jako my,“ doplnil asistent třebíčského trenéra.

V táboře Dukly porážku uznali. „Já bych chtěl pogratulovat soupeři, který podal parádní výkon, naprosto zaslouženě vyhrál a podívá se do předkola play-off. My alespoň víme, kde nás tlačí bota,“ hodnotil Ujčík.

Jak již avizoval kouč Jihlavy, tak desátá výhra v řadě a tři důležité body Horáckou Slavii takřka poslaly do předkola play-off. V posledních třech kolech jí stačí uhrát bod, nebo jakékoliv zaváhání Frýdku-Místku!

A závěr nadstavby bude zajímavý i v tom, že rozdíl mezi první Duklou a druhou Horáckou Slavií je jen dvoubodový!