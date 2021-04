Věří tomu hráči, věří tomu trenéři a věří tomu i všichni fanoušci Dukly, kteří v této sérii přichází o hodně. Nicméně u zatím nejdůležitějšího střetnutí být mohou, i když jen vzdáleně. Přímým přenosem bude dnešní mač vysílat sportovní kanál České televize.

Jihlavské výhody

+ domácí prostředí

+ větší sebevědomí

+ fyzická připravenost

+ únava soupeře

+ větší zkušenost

Jihlavské nevýhody

- větší zodpovědnost

- hosté nemusí, domácí musí

- větší produktivita soupeře

Na jeho konci se vítěz ponoří do euforie z postupu, poraženému sezona skončí. A tomu se jihlavský výběr chce vyhnout. Byla by ohromná škoda zahodit dva odvrácené mečboly, a ještě k tomu ve vlastní aréně. Ačkoliv kouč Viktor Ujčík zůstává nohama pevně na zemi. „Bude to těžký zápas,“ předvídá další vyrovnanou bitvu trenér Jihlavy.

Nicméně týmu věří. „My jsme si vyzkoušeli jaké je to hrát pod tlakem a já doufám, že se ta zkušenost projeví i v tom rozhodujícím sedmém zápase a my budeme šťastnější tým,“ nepřeje si Ujčík nic jiného než výhru.

Čtvrtfinále Chance ligy

JIHLAVA – LITOMĚŘICE

(stav série 3:3)

Dnes 17.00 – CZ LOKO aréna

Přímý přenos na ČT Sport

Jako přídavný jihlavský motor by mělo sloužit právě vítězství z neděle, kdy Dukla rozhodla o pokračování série nejprve vyrovnáním Harkabuse na 2:2 necelé dvě minuty před koncem, a posléze gólem Strejčka v druhém prodloužení. „Jak říkal Kuba Illéše, už je to zase za pět dvanáct,“ hodnotil Tomáš Harkabus. „Ještě do třetice a budeme všichni spokojení,“ s úsměvem nezapochyboval.

Podle něj bude výhoda právě na straně jeho týmu. „Lhal bych, kdybych řekl, že nejsme na koni víc my. Odvrátili jsme dva mečboly a vybojovali jsme u nich sedmý zápas. A v úterý si za tím půjdeme, stůj co stůj,“ bojovně dodává Harkabus, kterému notuje i Jan Strejček, autor vítězné branky. „Všichni jsme věděli, o co hrajeme, že je to v tom prodloužení vabank, a kdo dá gól, vyhraje. A my to dotáhli do sedmého zápasu a doufám, že i u nás to dotáhneme,“ doplnil hráč, který prošel Litoměřicemi, ale rozhodně ho v neděli večer nemrzelo, že svůj bývalý klub rozesmutněl. „V play-off se nebere, svůj nebo cizí. Je to mančaft, který je proti nám, to nehraje roli,“ uzavřel.