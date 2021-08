HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ

Třebíčští hokejisté (v červenomodrých dresech) na svém ledě podlehli Slavii 2:4 a do čtvrtfinále play-off Chance ligy se na jaře nepodívali.Zdroj: Deník/Jaroslav Loskot

Třebíč - Kometa 3. 8., 17.30

Třebíč - Znojmo 12. 8., 18.00

Znojmo - Třebíč 17. 8., ?

Prostějov - Třebíč 19. 8., 18.00

Třebíč - Kolín 24. 8., 18.00

Kolín - Třebíč 31. 8., 17.30

Třebíč - Prostějov 2. 9., 18.00

Horáci skládají tým pro sezonu z mladých hráčů, nový trenér se jim snaží vštípit svoji představu o herním systému. „Preferuji kvalitní defenzivu. Kdo hraje dobře v obraně, získává body. Směrem dopředu kluky svazovat nebudeme, ale úkoly dozadu si budou muset všichni plnit zodpovědně. Tým je mladý, ale pracovitý a ukázněný. Hned na úvod nás čeká utkání s Kometou. Je to atraktivní soupeř, ale my chceme vyhrát v každém utkání. Budeme to mít těžké, ale určitě budeme hráče motivovat, aby se porvali o vítězství,“ uvedl kouč Kamil Pokorný.