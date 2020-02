Jedno z klíčových utkání třebíčští hokejisté zmákli. Výhra nad Prostějovem byla o to sladší, že šlo o odvetu za poslední dva nepovedené mače s tímto soupeřem. Brankář Horácké Slavie Pavel Jekel své spoluhráče chválil, jak rychle zareagovali na úvodní gól.

SK Horácká Slavia Třebíč. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Ani bleskurychlé vedení Prostějovu nebylo nic platné, ačkoliv po půlminutě, kdy třebíčského brankáře prostřelil z levého křídla Chlán, nebylo domácím do zpěvu. „Nebylo to příjemné,“ potvrdil strážce svatyně Horácké Slavie Pavel Jekel. „Ale naštěstí jsme dali rychle gól, to nás nakoplo. Pak to bylo o tom, se psychicky zvednout, a to se povedlo všem, celému týmu,“ pochválil své spoluhráče Jekel za to, jak třemi góly skóre otočili.