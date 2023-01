Rozkvete v Třebíči Pšenička? Horáci těsně před uzávěrkou měnili hráče se Slavií

Konec přestupů se blíží. Už jen jeden den zbývá do konce případných korekcí v hráčských kádrech hokejových klubů. Na poslední chvíli se rozhodly vyměnit své hráče obě prvoligové Slavie. Horácká Slavia uvolnila Václava Krliše do své pražské jmenovkyně, odkud naopak do Třebíče přichází Tomáš Pšenička. O trejdu informovaly oba kluby na svých webech.

Novou posilou třebíčských hokejistů se stal útočník Tomáš Pšenička z pražské Slavie. | Foto: se svolením HC Slavia Praha