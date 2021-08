Pyrotechnika na hokeji. Zápas skončil předčasně

Hokejisté Horácké Slavie si do výsledků přípravy mohou zapsat cennou remízu s extraligovou Kometou Brno. Ta se ovšem nezrodila po šedesáti minutách, nýbrž už osm minut před koncem řádné hrací doby. Na vině byli fanoušci celku z jihomoravské metropole, kteří si v hledišti uspořádali ohňostroj. „Je škoda, že si to diváci nenechali až po siréně. Hráči a diváci tak přišli o osm minut hokeje, který mohl být až do závěru dramatický,“ litoval trenér Třebíče Kamil Pokorný.

Zápas hokejistů Třebíče s Kometou Brno. | Foto: Deník/Jiří Sláma

V podobném duchu hovořil i jeho brněnský protějšek Jiří Kalous. „Pyrotechnika se tam bohužel objevila a kdyby to bylo možné, oba týmy by zápas dohrály. Ale v tom, jak kluci jsou rozpumpovaní a mlha z pyrotechniky pokryla celý stadion a padla i na led, bylo to dýchat opravdu nebezpečné. Proto jsme nechtěli riskovat zdraví hráčů a zdravotní komplikace,“ zdůvodnil předčasné ukončení zápasu. Na tom se shodli oba kapitáni a se svými týmy zamířili do kabin předčasně. To nic nemění na tom, že Třebíč s favoritem sehrála skvělou partii. Dvakrát se do listiny střelců zapsal Střondala, který právě z Komety v Horácké Slavii hostuje, třetí trefu přidal v polovině zápasu Michálek.