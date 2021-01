Lepší premiéru mezi muži si mohl těžko přát. Osmnáctiletý Jakub Malý, který před pár dny přišel do Třebíče zkusit štěstí z brněnské Komety, se v pondělním domácím utkání hokejové Chance ligy uvedl brankou a tím pomohl Horácké Slavii k jasné výhře 5:0 nad Kolínem.

Jakub Malý (v červeném) se premiéry v Chance lize nezalekl. Proti Kolínu se blýskl i brankou. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Pro mladíka z Brna to byl vůbec první start v dospělé hokejové soutěži. A jak bylo na ledě vidět, hlavu si s tím nelámal. Tři minuty před koncem první části dokonce zvýšil na 3:0, když překvapil kolínského brankáře Sejpala lišáckým pokusem zpoza branky. „Je to krásný pocit, když se dá gól,“ pravil hned po utkání pro klubové stránky Horácké Slavie Jaku Malý, který svůj individuální výkon ale postavil na druhou kolej. „Jde hlavně o to, že jsme vyhráli jako tým. Myslím, že rozhodla první třetina,“ doplnil.