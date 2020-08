Vše vyřešila už první třetina. V ní totiž bylo znát, že pro Horáckou Slavii je to už třetí herní test, kdežto plameny si v úterý večer odbyly premiéru. Hosté se nedokázali vyrovnat rychlejšímu tempu soupeře a třikrát inkasovali.

Ovšem zbylých čtyřicet minut už to byla jiná partie. Žďár se sice dostal až do čtyřbrankové ztráty, ale také začal zlobit, a hlavně i dávat góly! „Musím mužstvo pochválit za druhou a třetí třetinu, jak to zvládlo v patnácti lidech. Nějaké nedokonalosti byly, byl to první zápas, takže trochu syrovější, ale jsme spokojeni s nasazením a bruslením,“ reaguje na třebíčském webu žďárský kouč Radek Haman.

Po vyrovnaném druhém dějství se v tom závěrečném strhla gólová přestřelka. Nejzajímavější byla minutu a čtvrt dlouhá, nebo spíše krátká, pasáž. V ní hosté snížili na 2:4, ale vzápětí o možnost udělat z derby drama, přišly. Bleskurychlá třebíčská odpověď, znásobená šestou brankou, o vítězi definitivně rozhodla. „Jsme rádi, že jsme utkaní zvládli a dovedli do vítězného konce,“ uvedl pro klubové stránky asistent trenéra Horácké Slavie Jaroslav Barvíř.

Čtvrteční program

PŘÍPRAVA: Žďár n. S. – Hodonín, Kolín – H. Brod (oba 18.00).

RT TORAX POHÁR: Jihlava - Třebíč (odloženo).

O výsledek ovšem v této fázi přípravy zdaleka tak nešlo. „Protočili jsme všechny hráče, co máme k dispozici. Ale nebyly tam vazby, protože každou třetinu hráli s někým jiným. Náš cíl byl hrát v dobrém pohybu a hlavně dávat góly a co nejméně inkasovat. To poslední se nám bohužel nepovedlo, čtyři góly jsou moc. Nechci tímto ale shazovat hráče Žďáru, ty góly padly z našich chyb a laxnosti,“ hodnotí Barvíř.

Z derby si trenéři vezmou další ponaučení. „Zápas nám ukázal další věci, na kterých budeme pracovat. Kluky jsme zatím nezatěžovali nějakou taktikou nebo systémem, na to je ještě čas,“ doplnil.

Jeho kolega ze Žďáru si první duel pochvaloval. „Po čtyřech trénincích to pro nás byl první ostrý zápas, a myslím, že pro obě strany to byla dobrá příprava,“ dodal Haman.

Dnes se jeho tým doma utká od 18 hodin s Hodonínem. Ve stejný čas vyjedou na kolínský led hokejisté Havlíčkova Brodu. Prvoligové derby mezi Jihlavou a Třebíčí, které se mělo hrát v rámci RT TORAX poháru, bylo kvůli karanténě Dukly odloženo.