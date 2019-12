M. BUDĚJOVICE – HODONÍN 8:9 pp

Úvodní minuty vyzněly lépe pro domácí tým, dostali se do vedení 2:1, ale potom přišel herní útlum. Drtiči potvrdili, že jsou před brankou soupeře velmi produktivní. Během tří minut třikrát skórovali, když Janás využil přesilovku a Ševčík a Bulín se prosadili z bezprostřední blízkosti. Do branky místo Halody putoval Vacek, ale i ten inkasoval, a to již po osmi sekundách.

Zdálo se, že favorit kráčí za výhrou, ale přišel zvrat. Horký ještě do první sirény snížil, ve 24. minutě uzavřel hattrick a po další brance Kosnara bylo rychle srovnáno – 5:5. Oba celky se potom ještě trefily jednou, takže do třetího dějství se šlo za stavu 6:6. Pröschl dostal Hodonín znovu do vedení, jenže Krutiš s Kosnarem opět trestali chyby soupeře. Hosté pak vyrovnali v přesilovce v power-play. V prodloužení mohli rozhodnout Krutiš s Čermákem, ale z gólu se na druhé straně radoval Čejka.

„Stále máme před sebou dlouhou cestu, chybujeme v organizaci hry. Tím ztrácíme body,“ mohl si jen povzdechnout trenér Žihadel Miroslav Vybíral.

Branky a nahrávky: 3. Horký (Krutiš, Procházka), 11. Hovsepyan (Procházka, Horký), 19. Horký (Krutiš, Procházka), 24. Horký (Krutiš, Procházka), 24. Kosnar (Hovsepyan, Kruckovyč), 40. Krutiš (Trnka), 52. Krutiš, 56. Kosnar – 9. Komínek (Matula), 14. Janás (Komínek, Dřímal), 16. Ševčík (Komínek), 17. Bulín (Krejčí), 18. Charvát (Matula, Krejčí), 37. Slabý (Miklík), 52. Pröschl (Čejka), 60. Matula (Komínek), 65. Čejka (Polák). Rozhodčí: Slavka – Maloušek, Keprlík. Vyloučení: 5:2, navíc Janás 10 a do konce utkání. Využití: 1:2, v oslabení: 1:0. Diváci: 344. Třetiny: 3:5, 3:1, 2:2 – 0:1. Moravské Budějovice: Haloda (17. Vacek) – Bazala, Kruckovyč, Trnka, Šána, Marcinko, Čermák – Kosnar, Sorger, Procházka, Svoboda, Horký, Podlaha, Piš, Hovsepyan, Sigmund, Krutiš.