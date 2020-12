Pouze deset minut se v Přerově hrálo podle představ trenéra třebíčských hokejistů Barvíře. Pak domácí skórovali a do konce utkání na svém ledě dominovali. Kouč hostů po porážce 4:0 soupeři ke třem zaslouženým bodům pogratuloval. „Nebyl to náš den,“ dodal.

Hokejisté Třebíče (v bílém Šimon Kratochvil) překonat přerovského brankáře Klimeše nedokázali. | Foto: Deník / VLP Externista

Přerovští šli do utkání v roli papírového favorita, jelikož na svém ledě body příliš nerozdávají. V případě výhry by dokonce šli v tabulce domácích zápasů do čela. Třebíč se ale nebála a úvod se jí vydařil. „O jejich síle jsme věděli, ale i tak jsme si na ně věřili. A prvních deset minut jsme hráli, myslím, slušně. Do toho prvního gólu to nebylo špatné,“ tvrdí trenér Jaroslav Barvíř.