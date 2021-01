Spadl mu kámen ze srdce a zvedl si potřebné sebevědomí. Hokejový útočník Třebíče Martin Šťovíček je rád nejen za dva vydřené body v Benátkách nad Jizerou, ale také za svou branku, kterou rozhodl o výhře 4:3 v prodloužení.

Martin Šťovíček (v červeném) se postaral v prodloužení o rozhodující gól. Třebíč díky tomu vyhrála v Ústí 4:3. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Šťovíček ovšem při hodnocení na klubovém webu rozhodně jen nechválil. Naopak přiznal, že středeční výkon měl k ideálu daleko, alespoň v úvodních dvou třetinách. „Vůbec jsme nehráli to, co jsme si řekli. Hlavou jsme nebyli vůbec v zápase,“ kritizoval. „Řekl bych, že jsme si mysleli, že to půjde samo. Bez nasazení a bez bruslení, což jsme se přesvědčili, to ale nejde,“ doplnil.