Dvojice slepených branek Horácké Slavie v úvodu třetí třetiny definitivně zlomila odpor předposlední Kadaně. Duel sice nenabídl žádnou strhující podívanou, spíše opatrnou hru, po vedoucí brance Šťovíčka však měli více klidu domácí.

Ti se po polovině hrací doby dostali do tříbrankového vedení, které ale snížil brankou do šatny hostující Kůs. „První třetina byla vyrovnaná, ale ve druhé se to díky přesilovým hrám překlopilo na naši stranu. Nicméně stále jsme museli být ve střehu a nechtěli jsme nic podcenit,“ glosoval dění na hrací ploše trenér Radek Novák na klubovém webu.

Až góly Šťovíčka a Horta během pouhých patnácti sekund rozhodly o zasloužené výhře Třebíče, kterou zpečetil deset minut před koncem Nedvídek. „Kluci to neměli po posledním utkání lehké,“ věděl Novák. „Jsme proto rádi, že jsme zápas zvládli výsledkově i herně.“

Další utkání sehraje Horácká Slavia v pondělí na ledě tabulkového souseda, Benátek nad Jizerou.

Branky a nahrávky: 9. Šťovíček (Glover), 31. Michálek (Kratochvíl, Havránek), 35. Vodný (Nedvídek, Nedbal), 43. Šťovíček (Vodný, Nedvídek), 43. Hort (Malec, Král), 50. Nedvídek (Vodný, Glover) - 39. Kůs (Zeman). Rozhodčí: Kašík, Koziol - Bartek, Kučera. Vyloučení: 4:6. Využití: 2:0. Diváci: 1 057. Třetiny: 1:0, 2:1, 3:0. Třebíč: Svoboda – Nedbal, Jenáček, Glover, Čejka, Hort, Kowalczyk, Hlaváč – Šťovíček, Nedvídek, Vodný – Kratochvíl, Bittner, Michálek – Havránek, Král, Václavek – Ferda, Podlaha, Malec.