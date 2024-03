Poslední zápas v Třebíči? Fanoušci i hokejisté Třebíče zatím řekli ne. Podívejte

Kdyby Horácká Slavia Třebíč čtvrteční zápas s Litoměřicemi prohrála, bylo by to dvojnásob smutné. Jednak by prohraným utkáním uzavřela sezonu, jednak by se se svým zimním stadionem rozloučila prohrou. Zimák se totiž kvůli rekonstrukci zanedlouho uzavře, třebíčští hokejisté budou hrát v azylu a na hokej ve skutečně domácím prostředí si budou muset fanoušci plné dva roky počkat.

Fanoušci hnali hráče Horácké Slavie Třebíč ve čtvrtém zápase série s Litoměřicemi kupředu. Hokejisté se jim za to odvděčili výhrou 3:2 v prodloužení. | Video: Deník/Milan Krčmář