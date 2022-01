Těsné vedení hosté udrželi až do poslední minuty, kdy dvěma góly definitivně stvrdili svoje třetí letošní vítězství v derby. „Bylo to těžké utkání. Jako každé s Jihlavou,“ zhodnotil duel Václav Krliš. „Jsem rád, že jsme to zvládli. S nulou vzadu, tam jsme hráli velmi zodpovědně. Po té šňůře, kdy se nám nedařilo, je ta výhra o to cennější.“