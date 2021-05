Všechny tři posily hokejové Třebíče nový trenér Kamil Pokorný dobře zná z Komety Brno a věří, že hru Horácké Slavie pozvednou. Forman, Mlčák a Gajarský navíc nepřišli do neznáma, protože tu působili.

Trenér Třebíče Kamil Pokorný. | Foto: Deník/Pavel Sonnek

Lukáš Forman je zkušený sedmadvacetiletý obránce, který to v Třebíči dobře zná. Předloni tu totiž působil. Mimo jiné oblékal dres Komety Brno, Karlových Varů, Přerova, na mžik si odskočil do Šumperku nebo Havlíčkova Brodu. „Pro mě je to nedoceněný obránce, který má svou kvalitu. V Přerově už se nedohodl na pokračování, a tak jsem ho okamžitě chtěl zpět do Třebíče. Je to spolhlivý bek. Má vyváženou hru, může hrát i přesilovky,“ mne si ruce po povedeném tahu Kamil Pokorný.